Du Johnson & Johnson proposé à chaque Allemand

Si plusieurs pays européens ont limité l'usage de ce vaccin anticovid, Berlin a décidé d'en accélérer la diffusion auprès de la totalité des adultes du pays qui pourront prétendre à cette formule ne nécessitant qu'une seule injection.

(AFP) - Effets secondaires rares mais graves. Voilà la raison qui a poussé plusieurs pays à réviser à la baisse le champ d'injection du vaccin Johnson & Johnson approuvé par l'Autorité européenne des médicaments en mars dernier. Mais pas l'Allemagne qui, comme la majorité des plus de 60 ans devraient avoir été vaccinés dès juin, a décidé de ne pas restreindre l'usage de cette formule anti-covid aux seuls seniors. Tous les adultes du pays pourront ainsi en bénéficier, a déclaré lundi le ministre de la Santé Jens Spahn lors d'une conférence de presse.

Le ministre allemand estime qu'environ 10 millions de doses de Janssen, nom du vaccin de Johnson & Johnson en Europe, seront livrées vers juin/juillet dans le pays. D'où cette décision «pragmatique» qui doit permettre «de pouvoir accélérer la campagne de vaccination» dans le pays, a souligné le ministre, ajoutant que les cas de thrombose détectés chez des personnes ayant reçu ce vaccin restaient «très rares» dans le monde.

Et au Grand-Duché? En date du 30 avril dernier, le Conseil supérieur des maladies infectieuses luxembourgeois a recommandé la vaccination par le vaccin Johnson & Johnson pour toute personne âgée de 30 ans et plus. Cela pourrait permettre un recours massif à cette formule, sauf qu'à ce jour le nombre de doses livrées ou attendues reste limité. Au dernier rapport publié sur le sujet par le ministère de la Santé, 13.258 doses devraient être livrées d'ici fin juin.

A ce jour, un peu plus d'un tiers de la population allemande a reçu une première dose de vaccin anti-Covid et 9% ont bénéficié des deux injections préconisées pour les autres vaccins (AstraZeneca, Pfizer et Moderna).

Comme cela avait été le cas avec le vaccin d'AstraZeneca, plusieurs pays ont imposé des limites d'âge à l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson, aux plus de 55 ans en France, de 60 ans en Italie par exemple, tandis que le Danemark a décidé d'y renoncer. D'autres, comme l'Islande, l'autorisent sans limite d'âge.