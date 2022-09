Des Français revendiquent un «droit de mourir», qui sur le plan éthique soulève des interrogations d’une effroyable complexité. Se refusant à trancher de haute main, Emmanuel Macron lance une «consultation citoyenne».

La chronique de Gaston Carré

Droit de mourir: Macron franchit le Rubicon

Des Français revendiquent un «droit de mourir», qui sur le plan éthique soulève des interrogations d’une effroyable complexité. Se refusant à trancher de haute main, Emmanuel Macron lance une «consultation citoyenne».

Par Gaston Carré

Jean-Luc Godard, le réalisateur de «Sauve qui peut la vie», s'est éteint à l'âge de 91 ans. Il n'était pas malade disent ses proches, il était «épuisé», il voulut en finir de sa fatigue avant que la vie ne se fatigue de lui. Il a fini en Suisse.

C'est qu'en France on ne peut pas finir parce qu'on est épuisé. Certes un texte existe, la loi Claeys-Leonetti qui permet une «sédation profonde», mais cette loi s'applique dans les cas où «le pronostic vital est engagé à court terme», tard, très tard. Interdisant l'euthanasie et le «suicide assisté», cette loi s'applique quand la mort est à l'œuvre déjà, et signe dès lors le triomphe de celle-ci sur la volonté qui aurait voulu la devancer.

Les Français sont majoritairement favorables à l'aide active à mourir.

Des Français cependant revendiquent un «droit de mourir», et il faut bien comprendre que c'est de tout autre chose qu'il s'agit: d'un droit absolu, radical, à disposer de sa vie et, en l'occurrence, à y mettre un terme, qui sur le plan éthique soulève des interrogations d'une effroyable complexité. C'est parce qu'il sait cette complexité qu'Emmanuel Macron s'est longtemps refusé à toute décision «ex cathedra». On sait que le président est favorable, à titre personnel, au droit de mourir, mais il ne voulait imposer de haute main une législation qui touche au cœur de l'intime.

Or voilà que Macron a entamé son second mandat, et qu'il lui faut faire vite s'il veut réaliser les réformes sociétales auxquelles il aspire. Tant et si bien qu'il vient de poser un premier pied sur le pont du Rubicon: le président envisage une «grande consultation citoyenne sur la fin de vie», n'excluant pas un référendum en cas de blocage.

Il aura hésité longtemps, parce qu'il sait deux choses. La première: la société française est majoritairement favorable à l'aide active à mourir. La seconde: la normalisation de cette aide serait en rupture drastique avec une conception de la vie et de la mort qui en nos latitudes est en usage depuis deux mille ans au moins. Or ce président que l'on dit «jupitérien» répugne à se doter d'un pouvoir prométhéen: moraliste moderne, chrétien contemporain, Macron se trouve dans un indépassable dilemme éthique, prétendant instaurer un droit humain qui transgresse un interdit divin. D'où cette délégation de pouvoir qu'est la «grande consultation citoyenne».

