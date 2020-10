Donald Trump sort de l'hôpital

Hospitalisé depuis vendredi soir après avoir été diagnostiqué positif au covid-19, le président américain est ressorti lundi. A moins d'un mois des élections, sa lutte contre le virus est brandie comme un symbole par ses partisans.

Hospitalisé depuis vendredi soir après avoir été diagnostiqué positif au covid-19, le président américain est ressorti lundi. A moins d'un mois des élections, sa lutte contre le virus est brandie comme un symbole par ses partisans.

(AFP) - Plus fort que jamais. Après trois nuits à l'hôpital pour traiter son infection au covid-19, l'hélicoptère Marine One ramène Donald Trump à la Maison Blanche a décollé lundi soir sous les vivats de ses partisans, qui scandent son nom. Devant l'hôpital militaire Walter Reed à Bethesda, en banlieue de Washington, certains ont attendu toute la journée pour l'apercevoir.

«Je comprends les raisons de sécurité» qui ont empêché le président américain de saluer ses partisans en personne, explique Jasmine Rochon, venue en voiture lundi matin depuis Philadelphie. Pour Andrew Roff, un grand drapeau «Trump 2020» en main, ce départ en hélicoptère est «un symbole». «C'est cathartique, c'est comme une victoire», assure cet homme de 54 ans venu de Frederick, à moins d'une heure de là dans le Maryland.

«Il a vaincu le covid, il retourne au travail, il va bien», dit cet ancien militaire - 23 ans dans l'armée - qui ne porte pas de masque, comme beaucoup de supporteurs du président. Casquette rouge «Make America Great Again» (le slogan de campagne de M. Trump) sur la tête, les partisans du milliardaire républicain ont patienté toute la journée sous le soleil devant l'entrée principale de l'hôpital, faisant flotter des drapeaux MAGA et Trump 2020 au son des chansons qui rythment les meetings du président: «God Bless the U.S.A.», «Born in the U.S.A», «Sweet Home Alabama», «Beat It» ou «Rocketman».

Repartir en campagne

Ils ont ensuite été évacués par la police et se sont retrouvés de l'autre côté du boulevard qui longe l'établissement, aux côtés des nombreux journalistes présents que certains militants avaient copieusement insultés pendant la journée. D'abord une vingtaine, ils étaient une bonne centaine dans l'après-midi, après que l'annonce que le milliardaire républicain sortirait de l'hôpital à 18h30.

«Cela veut dire qu'il a été capable de surmonter cette grippe, il est en acier», se réjouit Karen Simon, une cinquantenaire blonde qui ne porte pas de masque et arbore une pancarte «Mes prières pour le président, 4 ans de plus». Un peu plus loin, Sally Ashcroft, 72 ans, souhaite qu'il «retrouve la campagne électorale car c'est là qu'il est heureux».

Les USA parés à distribuer le vaccin anti-covid Le gouvernement de Donald Trump prépare activement la distribution à grande échelle d'un éventuel vaccin contre le coronavirus d'ici le 1er novembre. Soit juste avant l'élection présidentielle.

La campagne de réélection du président s'est en effet brusquement interrompue dans la nuit de jeudi à vendredi, à moins d'un mois du scrutin, après l'annonce de son test positif au nouveau coronavirus. Pour Jasmine Rochon, le président doit surtout «prouver au monde que ce virus du covid-19 n'est pas si mortel», même si M. Trump a notamment bénéficié d'un traitement expérimental. «Nous devons revenir à la normale, nous devons rouvrir le monde entier», assure-t-elle. «Beaucoup de gens souffrent, ils ont perdu leur emploi et leur salaire».

