Le bilan humain est lourd et encore provisoire.

Près de Lyon

Dix morts dont cinq enfants dans un incendie en France

(AFP) - L'incendie d'un immeuble à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue est de Lyon, a fait dix morts dont cinq enfants dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué la préfecture du Rhône.

Mais ce très lourd bilan est encore provisoire, car il y a aussi quatorze blessés, dont «quatre en urgence absolue». Parmi les blessés légers, on retrouve, toujours selon la préfecture.

Le sinistre, dont «l'origine est inconnue» et qui est «désormais éteint», s'est déclaré peu après 3h du matin dans un immeuble de 7 étages et mobilise près de 170 pompiers et 65 engins, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Les flammes sont parties du rez-de-chaussée pour se propager vers les étages.

Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville et au Logement, doit rejoindre les autorités sur place dans la matinée pour faire le point sur la situation, selon la préfecture.