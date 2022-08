Il y a quelques années, Netflix était encore seul sur le marché du streaming. Aujourd'hui, Disney a rattrapé le leader actuel du marché.

221 millions d'abonnements

Disney rattrape Netflix avec ses services de streaming

Il y a quelques années, Netflix était encore seul sur le marché du streaming. Aujourd'hui, Disney a rattrapé le leader actuel du marché.

(dpa) - Le géant du divertissement Walt Disney a enregistré une croissance rapide de ses services de streaming au cours du dernier trimestre. Les services à la demande Disney+, Hulu et ESPN+ totalisaient fin juin 221 millions d'abonnements, a annoncé le groupe mercredi après la clôture de la bourse américaine. Disney a ainsi rattrapé le leader actuel du marché, Netflix, qui a récemment perdu des clients et a également terminé le dernier trimestre avec 221 millions de comptes utilisateurs. «Nous avons eu un excellent trimestre», a annoncé le président de Disney Bob Chapek.

Disney+ et ESPN+ ont particulièrement prospéré, avec des taux de croissance annuels respectifs de 31 et 53 %, pour atteindre respectivement 152 millions et près de 23 millions d'abonnés. Le troisième service de streaming de Disney, Hulu, a vu son nombre d'abonnements augmenter de 8 % pour atteindre 46 millions d'utilisateurs. Le service de streaming Disney+, qui n'a été lancé qu'en novembre 2019 comme concurrent de Netflix, a gagné 14,4 millions de clients en trois mois - nettement plus que ce que les experts avaient prévu. Avec la série Obi-Wan Kenobi de Star Wars et Ms. Marvel de Marvel, il a remporté deux grands succès.

Forte augmentation des prix à venir

Disney a aussitôt profité de cette forte demande pour introduire d'importantes augmentations de prix. Ainsi, le 8 décembre, le prix de l'abonnement standard sans publicité à Disney+ devrait augmenter de 3 dollars pour atteindre 10,99 dollars par mois pour les clients américains. En contrepartie, Disney veut - comme Netflix - introduire une variante moins chère avec des pauses publicitaires. Cette offre devrait coûter 7,99 dollars par mois - le même prix que l'abonnement sans publicité jusqu'à présent. Chez Hulu, le prix augmente de 1 à 2 dollars par mois selon le modèle d'abonnement. ESPN+ avait également annoncé récemment une augmentation des prix aux États-Unis.

Sur le plan financier, les choses se sont tout aussi bien passées pour l'empire du divertissement, qui possède également la branche classique de la télévision par câble ainsi que des studios de cinéma, des parcs à thème, des centres de vacances et des bateaux de croisière. Le chiffre d'affaires a augmenté de 26% en comparaison annuelle pour atteindre 21,5 milliards de dollars. Le bénéfice a augmenté de 53% pour atteindre 1,4 milliard de dollars (1,36 milliard d'euros).

Les chiffres trimestriels ont nettement dépassé les attentes des analystes. L'action a réagi après la bourse avec une hausse du cours de plus de 4%. Disney a pourtant eu du mal à Wall Street ces derniers temps: l'action est en baisse de 28% depuis le début de l'année.

