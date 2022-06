Deux plaintes pour viol visent une secrétaire d'Etat française

Nouveau gouvernement français La surprise Pap Ndiaye et un jeu de chaises musicales

L'historien Pap Ndiaye à l'Education et un vaste jeu de chaises musicales: un mois après la réélection d'Emmanuel Macron, et à trois semaines des législatives, la France s'est enfin dotée vendredi d'un nouveau gouvernement oscillant entre renouvellement et recyclage.