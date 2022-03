De nouveaux rythmes scolaires seront d’application dès la prochaine rentrée, mais dans le seul enseignement francophone

Des vacances asymétriques pour les écoliers belges

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - L’école francophone belge change de rythme. Cette réforme impacte notamment la durée des vacances traditionnelles. Elle sera en vigueur dès la rentrée, le 29 août prochain.

Le futur calendrier scolaire alternera une séquence de 7 (6 au minimum, 8 au maximum) semaines de cours avec deux semaines de vacances, tout au long de l’année. Les congés de Toussaint et de Carnaval passeront d'une à deux semaines. Les vacances d’été, qui débutaient traditionnellement le 1er juillet et s’achevaient le 31 août, seront ramenées à sept semaines.

Cette réforme est envisagée depuis une trentaine d’années. L’idée est d’en finir avec une division du temps autrefois calquée sur les travaux des champs pour mieux adapter les rythmes de l'école à la chronobiologie des enfants. Des vacances d'été trop longues encourageaient selon les psychopédagogues le décrochage scolaire des plus jeunes, véritable fléau de l’école fondamentale francophone. Les congés d'une semaine à la Toussaint et au Carnaval étaient jugés trop courts pour leur permettre de se reposer vraiment.

Uniquement du côté francophone

La réforme s'appliquera aux élèves de tout l'enseignement obligatoire (fondamental et secondaire), au secondaire artistique à horaire réduit, ainsi qu'à l'enseignement de promotion sociale et à l'accueil temps-libre. Mais - c'est important - elle sera uniquement en vigueur du côté francophone du pays, c'est-à-dire à Bruxelles et en Wallonie.

Or la Belgique compte trois systèmes d’enseignement différents (flamand, germanophone et francophone). La réforme des rythmes entreprise dans l’école francophone va donc engendrer des décalages avec ceux pratiqués par les autres communautés, tournant potentiellement au casse-tête pour les parents qui ont des enfants fréquentant divers enseignements. C’est vrai particulièrement à Bruxelles et sur la frontière linguistique. C’est pourquoi les futurs rythmes scolaires francophones devront être fixés et communiqués deux ans à l'avance pour que les élèves, les parents et les secteurs économiques (transports publics, tourisme, etc.) puissent s’adapter.

L'opposition s'offusque de cette mesure

Ce décalage est dénoncé par les partis d’opposition au sein du Parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles - le niveau de pouvoir en charge de l’enseignement, du sport et de la culture francophones. La majorité rétorque en affirmant que seules 4 ou 5 semaines de congés (sur 14 ou 15) pourraient poser problème.

La ministre communautaire en charge du dossier, la socialiste Caroline Désir, fait valoir en outre que la préparation de la réforme a fait l’objet de multiples concertations, avec « près d’une centaine de représentants » issus de nombreux secteurs. Elle se dit « bien consciente que le système ne réglera pas toutes les difficultés rencontrées par les familles ». Une disposition transitoire doit faciliter une meilleure coordination des vacances avec les autres communautés.

Quid des parents séparés ?

Pour la Ligue des familles, cette réforme aura également un impact sur la répartition de l’hébergement des enfants de parents séparés. Elle demande donc aux autorités de les soutenir. Pour le reste, la Ligue était demandeuse « d’un calendrier scolaire qui corresponde mieux au rythme chronobiologique des enfants ». Elle estime que « c’est une réforme qui va améliorer la qualité des enseignements, la santé des enfants et réduire les inégalités scolaires (…) Nous ne pouvions pas attendre que la Flandre nous rejoigne. Nous travaillons à des solutions. »

A ce stade, la réforme des rythmes scolaires a passé la rampe du gouvernement communautaire francophone. Elle doit encore être approuvée en avril par le Parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles.

