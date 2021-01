Selon une étude publiée samedi dans la revue médicale « The Lancet », 76% des anciens malades souffriraient encore d'un ou plusieurs maux, six mois après avoir contracté le virus.

International 3 min.

Des symptômes durables pour 3/4 des patients covid

Anne-Sophie DE NANTEUIL Selon une étude publiée samedi dans la revue médicale « The Lancet », 76% des anciens malades souffriraient encore d'un ou plusieurs maux, six mois après avoir contracté le virus.

Grande fatigue, essoufflement, douleurs articulaires… Voilà des mois que des malades du covid-19 souffrent. Car si certains sont asymptomatiques, pour d'autres, le virus laisse sa trace longtemps après leur contamination, qu’ils en aient connu une forme aiguë ou non. Un phénomène, parfois qualifié de «covid long», d'ampleur qui toucherait selon une étude publiée samedi dans The Lancet et menée à Wuhan, où s'est déclarée l'épidémie fin 2019.

Selon les chercheurs chinois, 76% des malades peinent en effet à se débarrasser du virus. Sur les 1.733 patients ayant participé à l'enquête, plus de la moitié (63%) déclarent ressentir fatigue et faiblesses musculaires, les symptômes les plus fréquemment rapportés. Les troubles du sommeil, l’anxiété ou encore la dépression touchent pour leur part près d’un quart des personnes interrogées.

Se remettre du covid-19, un combat en solitaire Diagnostiqué positif au virus, Jacques Woeffler, 70 ans, est resté 35 jours dans le coma. Réveillé de ce long cauchemar, il raconte son parcours, loin de ses proches, pour retrouver sa vie d'avant.

Mais les symptômes persistants ne s'arrêtent pas là. Parmi les autres troubles observés, les chercheurs notent la perte de l'odorat, du goût, de l'appétit ou encore des cheveux. Plusieurs patients rapportent également l’apparition de douleurs articulaires, de palpitations, de vertiges ou encore de vomissements. Lors d’un test de marche de six minutes, 29% des patients ayant contracté les formes les plus graves du covid n'ont par ailleurs pas réussi à atteindre la distance minimale limite.

Des maux durables qui ne sont pas l'apanage des formes de covid les plus aiguës. Parmi les patients ayant participé à l'étude, seuls 4% avaient été admis en réanimation ou en unité de soins intensifs. Le phénomène toucherait par ailleurs davantage les femmes (81%) que les hommes (73%).



Pour la professeure Dominique Salmon, interrogée par Le Monde, les résultats de cette enquête soulignent que le covid-19 «n'est pas une maladie qui guérit très vite, ni facilement». L’infectiologue à l’Hôtel-Dieu, à Paris, a elle-même coordonné une étude de moindre envergure, publiée dans The Journal of Infection début décembre, auprès de 70 anciens malades du covid. Et le constat était le même.

La barre des 48.000 infections dépassée L'épidémie continue à marquer le pas au Luxembourg, seules deux victimes sont à déplorer ces dernières 24 heures, portant le bilan à 535 décès depuis le début de l'épidémie.

Au Luxembourg, selon les statistiques officielles, 44.482 personnes sont considérées comme guéries. Un nombre rassurant qui pourrait néanmoins cacher une réalité bien différente. Mais à en croire le docteur Gil Wirtz, pneumologue au CHL, les premiers résultats sont positifs. Les examens de suivi des patients de la première vague sont en effet plutôt rassurants, assurerait-il début décembre à nos confrères de RTL.

A l'en croire, ces derniers auraient en effet récupéré relativement rapidement leur volume pulmonaire, bien que l'échange d'oxygène semble encore partiellement affecté sur une longue durée. Des cicatrices ont toutefois pu être constatées sur les poumons, sans qu'il soit encore possible, pour l'heure, d'estimer si elles auront des répercussions à long terme.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.