«iPolice» est supposé implémenter l’intelligence artificielle dans le travail policier. L’annonce du projet a cependant soulevé certaines craintes dans la population.

Des robots pour soutenir la police belge

Par Max Heleff (Bruxelles)

Davantage de «bleu» dans les rues? L’interrogation qui a accompagné en Belgique l’arrivée de la droite au pouvoir s’est par la force des choses estompée. Les attentats du 22 mars et la riposte antiterroriste ont permis au gouvernement Michel de donner davantage de moyens et de pouvoirs à la police sans enclencher les habituels débats sur le «flicage» de la société.



Ces derniers temps toutefois, la perspective de voir débarquer l’intelligence artificielle dans les commissariats a réveillé de vieilles inquiétudes.

Le projet «iPolice» est qualifié d’«important» par les autorités belges. Estimé à 110 millions d’euros, il doit «faire entrer le travail de la police dans l’ère numérique, afin de rendre le travail des fonctionnaires plus efficace». Pratiquement, il croisera un nombre croissant de données, issues notamment du scannage de la circulation automobile et des réseaux sociaux, avant de les mettre à disposition des policiers sur le terrain.

Ce descriptif technique n’a pas empêché l'expression de certaines craintes, concernant notamment l’avènement d’un Big Brother belge. Dans une question écrite en 2017 au ministre de l’Intérieur Jan Jambon, le député écolo Benoît Hellings mettait l’accent sur les résultats parfois problématiques des investigations menées par le truchement de robots.

Il évoquait «telle ou telle conclusion parfois aberrante tant les micro-calculs sont imbriqués et nombreux». Avant de conclure: «Ceci peut s’avérer dramatique quand ils concernent la sécurité et pointent erronément du doigt des citoyens qui appartiennent à une catégorie déterminée». La communauté marocaine de confession musulmane, pour ne pas la nommer…

Le ministre avait alors cherché à rassurer son adversaire politique en expliquant que le «bureau virtuel» iPolice ne sera opérationnel qu’en 2021 et qu’il faudra d’abord finaliser l’informatisation du travail des agents. Il n’y a pas si longtemps encore, les policiers de la Computer Crime Unit déploraient le fait de devoir acquérir le matériel informatique le plus basique, comme une souris, avec leurs propres deniers.

Personne en revanche ne remet en question le fait qu’il faille allouer davantage de moyens à l’antiterrorisme. Vendredi, le premier anniversaire des attentats de Barcelone et Cambrils a rappelé à tous que les investigations classiques ne suffisent plus. Un scannage plus fin de certaines données aurait peut-être permis de mieux comprendre les liens qu’entretenait l'imam Es Satty, le cerveau des attaques catalanes, avec le Brabant flamand.

Le ministre Jambon tient toutefois à rappeler les règles en usage dans une démocratie: «L’intelligence artificielle cadre plutôt à des fonctionnalités de profiling, de ciblage ou de détection de risques et je suis pleinement conscient de l’éventualité de pièges». D’où la nécessité d’«un contrôle interne et externe».

Précisons qu’il n’y a pas que la police qui soit intéressée par l’intelligence artificielle en Belgique. Le fisc lui aussi veut faire sa révolution 3.0. Des chatbots viendront au secours des contribuables via des conversations automatisées.

Les projets qui débuteront également en 2021 concernent cette fois l’enregistrement des baux locatifs et la déclaration du précompte professionnel pour les employeurs. Il s’agit d’acquérir une première expérience dans le domaine avant un «déploiement à grande échelle». Le potentiel de gain de productivité est estimé entre 10 et 15 %.

