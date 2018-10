Un an après le passage de la tempête tropicale Ophélia, le souvenir des incendies au Portugal demeure intact et les blessures restent vives.

Des plaies encore brûlantes

Par Marie-Line Darcy, depuis Lisbonne

Le 15 octobre 2017, la température de l’air était anormalement élevée au Portugal. On ne parlait que d’Ophélia, une tempête tropicale au nom d’héroïne d’opéra, s’apprêtant à lécher la côte portugaise. Qui aurait pu s’imaginer qu’Ophélia allait contribuer à provoquer une tragédie telle qu’un an après, le traumatisme est toujours intact?

Ce 15 octobre 2017, les grands incendies, qui ont débuté sans provoquer d’inquiétude particulière, vont devenir rapidement incontrôlables. Attisés par les vents violents d’Ophélia, se nourrissant d’une végétation assoiffée, les feux vont parcourir un immense territoire en 48 heures seulement. De la pinède de Leiria – ou Pinède royale – sur la côte, jusqu’au massif central, et plus au nord. 60 mille hectares ont été dévastés en 48 heures de feu et de furie.

Les incendies feront 50 morts et 70 blessés. Les dégâts sont considérables: 1.500 maisons et dépendances détruites, 500 entreprises ruinées, 11.000 personnes au chômage. Pour la seconde fois en quatre mois le Portugal était atteint par le fléau, après les terribles incendies du mois de juin, qui avaient fait 64 victimes.

La mort atroce de ces villageois de Pedrogão Grande brûlés vifs dans leurs véhicules alors qu’ils tentaient de s’enfuir, aveuglés par la fumée, mal informés, cernés par les pins enflammés bordant la route de trop près avait bouleversé le pays. Et voilà que la malédiction se répétait, en ce 15 octobre, frappant d’incrédulité et d’angoisse le Portugal tout entier.

Au lendemain de la catastrophe, la ministre de l’Intérieur Constança Urbano de Sousa dont la tête avait déjà été réclamée au lendemain de la catastrophe de juin, est contrainte à la démission. Et avec elle le patron de la protection civile.

Une lente récupération

De la célèbre pinède de Leiria il ne reste presque plus rien. Plantés par les rois portugais au Moyen Âge pour fixer le cordon dunaire, le massif forestier a vu 80 % de ses 11.000 hectares partir en fumée.

Cette ancienne richesse portugaise – les pins ont servi à construire les caravelles avant d’alimenter les chaudières des industries du verre et de la céramique – ne présente plus que des troncs calcinés, plantés dans le sable comme autant d’allumettes géantes.

L’Etat a déjà dépensé 45 % des 15 millions d’euros attribués à la récupération de la pinède jusqu’en 2022. Il procède à la gestion des coupes et à la vente du bois, de manière pondérée pour éviter la chute du cours de la matière première sur le marché. Tout ceci prend du temps.

L’Etat souhaite aussi planter 3.000 hectares d’espèces d’arbres endémiques afin de ralentir la propagation des incendies. Et puis creuser des étangs artificiels, des réservoirs d’eau pour protéger la pinède. Sur le plan du relogement les choses sont également loin d’être terminées. La Commission de développement régional du Centre, chargée du dossier, a donné son feu vert pour la reconstruction de 828 maisons sur les 1.305 dossiers déposés: seules 283 sont terminées. Le programme coûte à l’Etat 60 millions d’euros environ.

Le feu reviendra

Le drame d’octobre 2017 aura eu le mérite d’obliger les autorités à modifier l’approche de la lutte contre les incendies, et la gestion des secours, afin de permettre une meilleure coordination des interventions, dont le caractère très lacunaire a été pointé par les différents rapports sur les tragédies de 2017.

Le Portugal a mis l’accent sur la prévention pour éviter de nouveaux dérapages en 2018. Et bien que la saison chaude n’ait pas été exempte d’incendies préoccupants, les Portugais ont presque ressenti du soulagement.

Concernant le 15 octobre 2017 l’enquête suit son cours. Elle bute sur des données étranges, comme le nombre effarant de 500 départs de feu entre le 15 et le 17 octobre de l’an dernier. En attendant que soient désignées les responsabilités, le Portugal continue à lécher ses plaies. Avec cette seule certitude: les grands incendies reviendront.