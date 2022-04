Vingt-trois pays dont 15 en Afrique ont reçu des pizzas surgelées Fraich'Up de la marque Buitoni, considérées par les autorités sanitaires françaises comme à l'origine de plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E.coli en France.

International 2 min.

Buitoni

Des pizzas contaminées distribuées dans 23 pays

Vingt-trois pays dont 15 en Afrique ont reçu des pizzas surgelées Fraich'Up de la marque Buitoni, considérées par les autorités sanitaires françaises comme à l'origine de plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E.coli en France.

(AFP) - En plus de la France, de la Belgique et du Luxembourg, où elles ont fait l'objet d'un rappel, ces pizzas de la gamme Fraich'Up ont été distribuées en Suisse, Andorre, Saint-Martin, Slovénie, Qatar, mais aussi au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, République du Congo, République démocratique du Congo, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, île Maurice, Maroc, Niger, Sénégal, selon une notification du mécanisme d'alerte international sur les risques alimentaires (le Rapid Alert System for Food and Feed), confirmée jeudi par un porte-parole de la Commission européenne.

Toutes les pizzas de la gamme Fraich’Up de la marque Buitoni rappelées Le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire indique à la population de ne surtout pas consommer ces pizzas qui pourraient se révéler très dangereuses.

Les pizzas de la gamme Fraich'Up sont toutes fabriquées à l'usine de Buitoni à Caudry (Nord), où la production a été interdite par la préfecture suite à deux inspections d'hygiène. «Buitoni ne vend pas de pizzas Fraich'up en direct à l'étranger», a déclaré un porte-parole de la marque.

«Les Pizzas Fraich'up sont distribuées et commercialisées à des distributeurs/revendeurs en France, lesquels peuvent exporter et revendre de leur propre initiative dans des magasins implantés à l'étranger», a poursuivi le représentant de Buitoni.

Deux décès en France

Nestlé, propriétaire de Buitoni, avait lancé un rappel massif des produits concernés le 18 mars. Depuis, des analyses ont confirmé «un lien entre plusieurs cas et la consommation de pizzas surgelées de la gamme Fraîch'Up de la marque Buitoni contaminées par des bactéries Escherichia coli», selon un communiqué publié fin mars par la Direction générale de la Santé, qui dépend du gouvernement français.

La production de pizzas Buitoni interdite dans le Nord Le préfet du Nord a interdit la production de pizzas au sein de l'usine Buitoni à Caudry, après plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie Escherichia coli et des décès.

Les autorités sanitaires ont donné l'alerte après que des dizaines d'enfants français sont tombés malades. Deux sont décédés, même si le lien avec les pizzas n'a pas été confirmé dans leurs deux cas.

Vendredi, une enquête pour «homicides involontaires», «tromperie» et «mise en danger d'autrui» a été ouverte par le parquet de Paris.

L'ONG Foodwatch a été la première à affirmer dans un communiqué mardi que les pizzas Fraîch'Up fabriquées en France avaient été «commercialisées dans 15 pays africains au moins».

«Le nombre des inspections sur la sécurité sanitaire des aliments a diminué de 33% entre 2012 et 2019 du côté de la Direction générale de l'alimentation», affirmait aussi l'association, qui dénonce un manque de moyens des autorités de contrôles sanitaires en France.