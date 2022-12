Un hasard étonnant a permis à un Luxembourgeois d'apporter en Ukraine non seulement des ambulances et des camions de pompiers, mais aussi des nounours.

Soutien à l'Ukraine

Des nounours arrivés des USA en Ukraine via le Luxembourg

Mohamed Sameh n'a pas beaucoup dormi ces derniers jours ; peut-être cinq ou six heures la première nuit où il a voyagé avec un convoi d'aide de l'Asbl LUkraine. La deuxième nuit, il n'y avait même pas de lit pour lui ; les 32 bénévoles ont tout au plus pu somnoler un peu dans le véhicule, quand ils ne devaient pas conduire eux-mêmes. Et le troisième jour, après l'arrivée à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, il n'a pas non plus été possible de se coucher trop tôt.

Mohamed Sameh (à gauche) a conduit l'une des 12 ambulances qui ont été acheminées de Luxembourg à Lviv avec quatre camions de pompiers. Photo: Michael Merten

La fatigue est certes perceptible chez cet Italo-Luxembourgeois de 42 ans, mais Mohamed Sameh n'a pas perdu son sourire contagieux, même après toutes ces épreuves, le quatrième jour, au matin du 24 décembre. Avec ses bagages, l'ingénieur, qui travaille pour la Banque européenne d'investissement (BEI) à Luxembourg en tant que chargé de mission pour l'assistance technique, se tient à la réception de l'hôtel. Les volontaires quittent l'hôtel et rentrent au Luxembourg via Prague. Mais une grande valise noire restera à Lviv. En effet, elle ne contient pas de vêtements, mais de nombreux ours en peluche.

Interpellés par le Père Noël

Ces ours en peluche ont parcouru un long chemin, comme le raconte Mohamed Sameh. En effet, avant de participer au convoi humanitaire, il était à Washington, D.C.. Un jour, il s'est retrouvé devant son hôtel, où de nombreuses personnes étaient rassemblées autour d'une femme déguisée en Père Noël. Il s'agissait de bénévoles d'une organisation humanitaire. Une femme lui avait demandé s'il était prêt à faire une contribution en faveur des enfants en Ukraine.

Mohamed Sameh a été abordé à Washington par "Santa Claus" Cheri Sheridan. Il en a résulté un don spontané de Noël pour l'Ukraine. Photo: DR

Mohamed Sameh a alors dit à l'Américaine qu'il allait participer à un convoi luxembourgeois pour l'Ukraine. «Les gens étaient totalement surpris, ils se sont tous rassemblés à côté de moi pour prendre des photos. Et ils m'ont dit : écoutez, nous envoyons plein de jouets aux enfants d'Ukraine pour Noël. Pouvez-vous les prendre avec vous ?» Et Mohamed Sameh a répondu : «Si vous pouvez les mettre dans une valise, pourquoi pas ? Je vais essayer».

En peu de temps, les bénévoles se sont procuré une valise et l'ont remplie autant que possible de peluches. Mohamed Sameh l'a emmenée à l'aéroport. «La femme au guichet m'a dit : ''Vous avez un billet sans bagage, vous devez payer 75 euros''. Je lui ai montré la valise, qui est pour les enfants en Ukraine. Elle a alors discuté avec son chef, qui m'a dit : ''Allez, vous ne payez rien !'' Et aujourd'hui, je suis là. Après avoir participé à ce convoi extraordinaire». Les peluches sont destinées à un centre de Lviv qui accueille des enfants ayant perdu leurs parents dans le Donbass.

Des moments d'émotion

Ce n'est pas la première visite de Mohamed Sameh en Ukraine. Pour la Banque européenne d'investissement, il a travaillé avec des partenaires ukrainiens sur des projets dans les domaines de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de routes plus sûres. Sameh, qui travaille actuellement à Belgrade, a donc de nombreux amis en Ukraine. Il n'a d'ailleurs pas eu à réfléchir longtemps lorsque LUkraine lui a demandé s'il pouvait participer au convoi.

«La guerre est une catastrophe et c'est triste de voir nos chers amis souffrir», dit Mohamed Sameh. Les camions de pompiers et les ambulances du Luxembourg sont transportés par des Ukrainiens dans les zones de front. «Chaque vie aidée par une ambulance est une seconde chance, une seconde chance de vivre, d'aimer et de fonder une famille», dit Mohamed Sameh. Il ajoute qu'il a dû retenir ses larmes à l'entrée de Lviv: «Le moment fort de notre convoi a été de voir des pères, des mères et des enfants agiter les mains en voyant notre convoi de 16 ambulances entrer dans Lviv.»

