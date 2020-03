Certains membres du domaine médical se font entendre pour exiger une mise sous cloche «totale» de la population, le gouvernement français craignant de voir l'économie s'effondrer en cas d'arrêt global de l'activité.

International 2 min.

Des médecins favorables à un confinement «plus radical»

Certains membres du domaine médical se font entendre pour exiger une mise sous cloche «totale» de la population, le gouvernement français craignant de voir l'économie s'effondrer en cas d'arrêt global de l'activité.

(AFP) - «C'est un confinement total et absolu de l'ensemble de la population dont nous avons besoin, à l'instar des mesures déployées en Chine», estime dans un communiqué le principal syndicat des internes de médecine (Isni), jugeant insuffisantes les mesures prises face à l'épidémie de covid-19.

En ligne de mire: la poursuite de l'activité dans de nombreuses entreprises «non vitales», mais aussi le maintien des transports en commun et l'autorisation de certaines sorties, qui résultent selon le syndicat du message «ambigu» délivré par le gouvernement. «Votre responsabilité est d'être clair, précis et ferme (...) Vous devez cesser les demi-mesures et les discours équivoques», souligne l'Isni, dans ce message adressé au président Emmanuel Macron.

Le coronavirus se propage Signalé pour la première fois par l'OMS le 31 décembre 2019, le virus 2019-nCoV s'est propagé à l'ensemble du globe en quelques semaines. La Chine, centre de l'épidémie, est particulièrement touchée.

Aller plus loin dans les mesures contraignantes? Malgré les problèmes d'organisation que cela implique, de plus en plus de médecins s'y disent favorables - le confinement instauré mardi étant jugé par certains trop laxiste et en partie inefficace. «Il faut clairement serrer la vis. C'est la seule solution pour enrayer cette épidémie et empêcher d'avoir un scénario à l'italienne», estime ainsi le président des médecins de France Jean-Paul Hamon, lui-même contaminé par le coronavirus.

«Message contradictoire»

«La situation épidémique est telle que la seule solution viable doit passer par un confinement total», abonde le syndicat Jeunes Médecins. «Les jeunes médecins mesurent les conséquences d'une mesure de confinement total et les contraintes que cela imposera à la population» mais «nous ne pouvons laisser les soignants et les patients mettre leur vie en danger», justifie le syndicat.

La Tour Eiffel vue du Trocadero ce 20 mars 2020 et celle du 22 février 2018. Les touristes se font plus rares. Photo: AFP

Ces derniers jours, plusieurs municipalités se sont agacées du manque de respect par la population des mesures édictées par les autorités. «Le problème, c'est que le message du gouvernement est contradictoire. On ne peut pas demander aux Français de rester confinés chez eux tout en leur demandant d'aller travailler: les gens ne comprennent pas», juge Jean-Paul Hamon.

Lors d'une visite jeudi à l'Institut Pasteur, Emmanuel Macron a déploré que «trop» de personnes continuent de «prendre à la légère» les consignes de confinement, Edouard Philippe ayant déploré de son côté «la légèreté et l'insouciance» des Français.

Mais le gouvernement a écarté dans le même temps un arrêt total de l'activité, exhortant les entreprises et salariés à la poursuivre afin que l'économie, déjà très affectée par la crise du coronavirus, ne s'arrête pas.

Cette position n'est pas «contradictoire» avec les mesures de confinement, a défendu l'exécutif. «Il est absolument compatible et nécessaire de mêler les deux», a-t-il précisé. Un avis que le Dr Hamon, en quarantaine depuis plusieurs jours, dit ne pas partager: «de toute façon, l'économie s'arrêtera si l'épidémie devient incontrôlable. Il faut donc arrêter de tergiverser et prendre des mesures beaucoup plus radicales».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.