Santé, énergie, digitalisation ou encore agroalimentaire, les députés européens sont présents sur de multiples fronts, et leur influence varie en fonction des dossiers. Le site EUMatrix les a passés au crible.

International 2 min.

Parlement européen

Des Luxembourgeois parmi les eurodéputés les plus influents

Laura BANNIER Santé, énergie, digitalisation ou encore agroalimentaire, les députés européens sont présents sur de multiples fronts, et leur influence varie en fonction des dossiers. Le site EUMatrix les a passés au crible.

Qui est le plus influent des 705 eurodéputés? C'est à cette question qu'a tenté de répondre le site EUMatrix, à l'occasion d'un classement annuel des membres du parlement européen. Pour réaliser cet indice d'influence, la plateforme s'est basée sur une méthodologie prenant en compte à la fois les interactions de l'eurodéputé à l'intérieur et à l'extérieur de l'hémicycle.

Autant le dire tout de suite: les six parlementaires européens luxembourgeois ne trustent pas la tête du classement. Ils sont d'ailleurs seulement deux à faire leur apparition dans le top 100. Un fait qui s'explique notamment en raison de la taille de la délégation. Cette dernière peut en effet difficilement concurrencer l'Allemagne (96 députés), la France (79 députés) ou encore l'Italie (76 députés).

Compte tenu de leur faible nombre, les parlementaires européens luxembourgeois ne s'en sortent donc pas si mal. Le chrétien-social Christophe Hansen se place à la 27e position, tandis que le membre du DP Charles Goerens arrive à la 51e place du classement. Sur le podium, on retrouve logiquement la présidente du Parlement européen, la Maltaise Roberta Metsola (Parti populaire européen), suivie du député allemand Manfred Weber (PPE), et de l'écologiste finlandaise Heidi Hautala.

Influente Tilly Metz

«Parmi les petits pays, ce sont les Maltais, les Luxembourgeois et les Finlandais qui pèsent le plus», note l'étude publiée ce mardi 18 octobre. Mais dans ce top 100 comme dans l'hémicycle, ce sont les Allemands qui sont les plus présents. Au total, 23 députés germaniques y font leur apparition, contre seulement sept Français, sept Espagnols, sept Italiens, ou encore six Belges et cinq Néerlandais.

Outre Christophe Hansen et Charles Goerens, une troisième figure luxembourgeoise se démarque au sein de ce rapport. Il s'agit de Tilly Metz. Si l'écologiste ne figure pas dans le classement général, elle s'offre une belle place dans celui réservé aux politiques agroalimentaires. Alors que le trio de tête est trusté par les Allemands Norbert Lins (PPE) et Martin Häusling, ainsi que la Tchèque Veronika Vrecionova, Tilly Metz, elle, arrive en cinquième position.

Une place que l'eurodéputée doit notamment à son rôle de rapporteuse fictive à propos du texte législatif sur la stratégie «De la ferme à la table», visant à mettre en place un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement.

Dans les autres thématiques étudiées, à savoir l'énergie, le numérique, et la santé, aucun eurodéputé luxembourgeois ne fait partie du top 10, ou 5.

