International 2 min.

Pour le "Luxembourg Fest"

Des invités de marque présents à Belgium, dans le Wisconsin

La petite ville de Belgium, dans l'État américain du Wisconsin, a notamment accueilli ce week-end le cardinal Jean-Claude Hollerich et la ministre des Finances Yuriko Backes (DP).

Visite de marque au «petit Luxembourg» : le cardinal Jean-Claude Hollerich, la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) et le député Sven Clement (Pirate) ont participé ce week-end au traditionnel «Luxembourg Fest» dans la paisible petite ville de Belgium, dans l'Etat américain du Wisconsin. En compagnie des ambassadeurs des deux pays, Thomas Barrett (USA) et Nicole Bintner (L), les hôtes et invités ont fait revivre les relations luxembourgeoises-américaines. La commune proche du lac Michigan fête également cette année son centenaire.

La ministre des Finances et l'ambassadrice ont défilé dans la Main Street à bord d'une Mustang décapotable rouge vif, en brandissant des drapeaux luxembourgeois. Lors du «Luxembourg Fest», les visiteurs peuvent participer non seulement à des activités culturelles, mais peuvent aussi goûter à diverses spécialités culinaires luxembourgeoises. Le «World's Largest Treipen-Eating Contest» a été l'un des points forts du programme. Fox6 News Milwaukee a couvert l'événement.

Dans la commune de Belgium, qui compte 2.200 habitants et dont le panneau de la ville porte l'inscription «Wëllkomm to Belgium - Home of Luxembourgers», se trouve depuis 2009 un «Luxembourg American Cultural Center». Ce centre culturel a été créé pour perpétuer l'héritage des immigrés luxembourgeois aux États-Unis et pour faire connaître la culture, les traditions et l'histoire du Grand-Duché à leurs descendants de la quatrième et de la cinquième génération.

À la fin du 19e siècle, de nombreuses familles luxembourgeoises ont émigré en Amérique depuis le Luxembourg, alors appauvri, avec l'espoir d'une vie meilleure et sans souci. Beaucoup d'entre elles sont arrivées à Chicago par l'intermédiaire de connaissances et ont poursuivi leur route vers le Midwest, rapporte cathol.lu.



Ces dernières années, Belgium a reçu à plusieurs reprises la visite de personnalités luxembourgeoises de haut rang... Pour le cardinal Hollerich, le séjour à Belgium était la dernière étape d'un voyage pastoral de deux semaines dans le Midwest des États-Unis. L'archevêque de Luxembourg a visité des villes comme Chicago et Aurora dans l'Illinois, ainsi que des paroisses plus petites dans l'Iowa, le Minnesota et le Wisconsin.

