Le Premier ministre français, Jean Castex, a obtenu mardi l'aval massif de l'Assemblée nationale au maintien en juin du scrutin visant à renouveler les élus départementaux et régionaux. Mais ces derniers seront décalés aux 20 et 27 juin.

Des élections régionales maintenues, mais reportées

(AFP) - Les élections régionales et départementales françaises auront bien lieu. Mais si elles devaient initialement se tenir les dimanches 13 et 20, celles-ci se tiendront les 20 et 27 du même mois, avec des protocoles renforcés face à l'épidémie du covid-19. Jean Castex a obtenu mardi l'aval massif de l'Assemblée, après une polémique sur une consultation directe et in extremis des maires.



«Les semaines qui nous séparent du scrutin ne seront pas de trop. Pour nous donner le temps utile, nous allons décaler d'une semaine supplémentaire les dates des élections», a affirmé le Premier ministre français lors du débat sur le maintien des deux scrutins à l'Assemblée nationale, avant le Sénat mercredi.

«Certes, ce n'est qu'une semaine, mais une semaine de campagne supplémentaire, une semaine de vaccination en plus, soit au moins 2 millions de personnes vaccinées, une semaine de préparation en plus, cela compte!», a-t-il ajouté, précisant qu'un décret serait présenté la semaine prochaine en Conseil de ministres.

Lors d'un vote consultatif, les députés ont largement approuvé ce léger décalage par 443 voix contre 73 et une abstention, nombre d'élus MoDem - pourtant alliés de la majorité - s'y étant opposé. Les députés LFI ont, quant à eux, refusé d'y prendre part.

Parmi les mesures annoncées pour garantir la sécurité des scrutins, le gouvernement proposera de vacciner les membres des bureaux de vote qui le souhaitent. Les candidats et leurs équipes de campagne pourront aussi se déplacer au-delà du périmètre de 10 km imposé actuellement.

Le recours au vote par procuration «sera à nouveau facilité», a expliqué Castex, rappelant que chaque électeur aura «la possibilité de disposer de deux procurations». Un site internet sera créé afin de permettre aux électeurs de disposer de «l'ensemble des professions de foi des candidats aux deux élections», lors d'une campagne qui sera «différente».

Castex propose par ailleurs de constituer «un comité de suivi permanent», qui sera présidé par un «Monsieur élections»: Jean-Denis Combrexelle, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

