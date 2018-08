Des innovations ont été présentées aux agriculteurs de la Grande Région à Libramont (B).

Des drones pour mesurer les hauteurs d’herbe

La 12e journée internationale de la prairie s’est déroulée, mardi, à Bras-Haut, dans la commune belge de Libramont, pour la seconde fois dans le cadre de Foire agricole. Cet événement, fruit d’une collaboration entre quatre pays, via la Grande-Région, a réuni des agriculteurs et des spécialistes belges, luxembourgeois, français et allemands.



Plusieurs innovations y ont été présentées dont l’utilisation de drones en agriculture. «Cette journée est l’occasion d’informer sur les bonnes pratiques de gestion des prairies et de permettre des échanges entre pays sur des thématiques liées aux prairies, dont le rôle écologique est essentiel, et sur les nouveautés du secteur», souligne Michel Santer, organisateur de la Foire agricole d’Ettelbruck, partenaire de la Grande Région. «Les prairies permanentes représentent en effet un important puits de carbone et une réserve de biodiversité. Leur multifonctionnalité est importante.»

Au Grand-Duché de Luxembourg, région herbagère, presque deux tiers de la surface agricole utile est en herbe. Les prairies permanentes constituent plus de la moitié de cette surface. La production fourragère à base d’herbe est économique avec des teneurs équilibrées en énergie et protéines. Bien que les agriculteurs connaissent en général les rendements des grandes cultures et leur niveau de production laitière quotidien, les rendements des prairies sont souvent inconnus voire même méconnus.

Le seul critère d’évaluation reste principalement le volume des stocks d’herbes conservés pour l’hiver. «De nouvelles techniques de mesures basées sur des ondes ultrasonores et des images à haute résolution sont actuellement testées», explique un spécialiste. «Leur avantage consiste dans une performance très élevée quant au rapport entre la surface mesurée et le temps de travail investi. La mesure est effectuée par un drone. Le recours à cette technologie de pointe permet le mesurage de 30 hectares en un quart d’heure !»

Reste que ces techniques, toujours à l’étude, sont encore actuellement très coûteuses. Le coût très élevé constitue un obstacle à son utilisation en pratique agricole courante. Michel Santer a annoncé que la 13e journée internationale de l’herbe se déroulera à Ettelbruck dans le cadre de la Foire agricole programmée les 5,6 et 7 juillet 2019.

La 84e foire agricole de Libramont, prolongée cette année par une journée de l’herbe qui coïncidait avec la journée internationale de la prairie, a attiré dans la commune de Libramont, un total de 225 personnes, en cinq jours, du 27 au 31 juillet.

La prochaine édition de la grand-messe agricole belge se déroulera du 26 au 29 juillet 2019 et se prolongera, par des démonstrations forestières, les 30 et 31 juillet, dans la commune de Bertrix.

Par Nadia Lallemant

