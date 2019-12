Le francophone Georges-Louis Bouchez et le Flamand Joachim Coens reprennent la mission d’information de Paul Magnette.

Des «débutants» aux commandes des négociations belges

Le francophone Georges-Louis Bouchez et le Flamand Joachim Coens reprennent la mission d’information de Paul Magnette.

De notre correspondant Max Hellef (Bruxelles) - Le roi Philippe a fait mardi soir le choix de la nouveauté en désignant non pas un, mais deux informateurs parmi les nouvelles têtes d’affiche de la politique belge. A 33 ans, Georges-Louis Bouchez est le président fraîchement élu du Mouvement réformateur (libéral francophone) où il succède à Charles Michel. Quant à Joachim Coens (53 ans), il a pris voici une semaine les commandes du CD&V, le parti chrétien-démocrate flamand.

Les deux hommes vont avoir le délicat privilège de succéder à Paul Magnette, lequel a demandé à être déchargé de sa mission lundi. Ils comptent « explorer toutes les pistes ». Ils devront donc à leur tour enchaîner les discussions avec les partis politiques de la place en vue de dégager des pistes susceptibles de conduire à la formation du futur gouvernement fédéral. Ils feront pour la première fois rapport au roi le 20 décembre.

Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens sont issus de deux partis très critiques à l’égard de l’arc-en-ciel cher à Paul Magnette. Après avoir louvoyé dans un premier temps, Bouchez n’avait pas hésité lundi à déclarer que le Mouvement réformateur ne se reconnaissait pas dans le programme de la coalition ébauchée par le socialiste. Quant à Joachim Coens, il avait préféré jusqu’ici laisser à l’actuel ministre de la Justice Koen Geens le soin de parler pour les chrétiens-démocrates flamands. Depuis une semaine, ceux-ci demandaient à Bart De Wever, le leader de la N-VA, de se « mouiller ».

Jusqu’ici perchés au balcon, les libéraux francophones et les chrétiens-démocrates flamands se retrouvent donc au cœur de la négociation. Sauf à penser qu’ils reprendront à zéro le travail de défrichage entrepris par Paul Magnette, ils ont globalement deux possibilités : soit tenter de mener à bien la coalition arc-en-ciel (socialistes, libéraux et écologistes) en prolongeant les discussions entamées par le socialiste, soit revenir vers le scénario de départ qui eût consisté à nouer une alliance plus qu’improbable entre le PS francophone et la N-VA flamande. Quatre autres informateurs s’y sont cassé les dents avant Paul Magnette, rappelons-le.

Cette seconde option n’a toutefois aucune chance d’être menée à bien. Ces derniers jours, Bart De Wever s’est montré en effet plus cinglant que jamais à l’égard de Paul Magnette et des francophones, tenant à leur sujet des propos qui laisseront des traces. « J'ai vu M. Magnette (samedi dernier) et il avait dans la bouche le goût de la bouillie verte et rouge de sa note. Il va falloir une solide dose de dentifrice flamand pour s’en débarrasser », a lâché le leader de la N-VA.

Puis, Bart De Wever a agité le spectre de la guerre communautaire : « En Flandre, il va falloir aller expliquer aux électeurs qu’il faut lever des milliards d’impôts pour entretenir des électeurs passifs au sud du pays. » Bart De Wever avait pourtant déclaré être prêt à prendre à son tour les rênes des négociations. Ses dernières sorties le mettent au contraire hors-jeu en tuant définitivement toute possibilité d’accord avec le PS francophone, mathématiquement incontournable dans le prochain gouvernement belge.

Tout semble indiquer que la N-VA se prépare à une cure d’opposition. Elle prend soin en tout cas de se montrer unie dans l’adversité. Bart De Wever et l’ex-secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken, que l’on disait divisés, ont beaucoup tenu à afficher leur connivence ces derniers jours.