Des CRS et une sécurité renforcée à Metz

Sophie WIESSLER Suite aux attaques perpétrées à Strasbourg, la ville de Metz a décidé de renforcer dès ce mercredi la sécurité autour de ses marchés de Noël.

«Une attention particulière est portée au marché de Noël de Metz qui fait partie, au même titre que celui de Strasbourg, des événements de portée nationale et internationale qui peuvent, de ce fait, susciter l’attention des terroristes».

Le ton est donné. Il faut dire que le marché de Metz est le deuxième, derrière Strasbourg, à accueillir le plus de monde durant cette période dans la région Grand Est.

Deux morts et 14 blessés à Strasbourg, le meurtrier recherché Un homme de 29 ans a tué deux personnes et en a blessé 14 autres mardi soir en «trois points» du centre-ville de Strasbourg. Des centaines de membres des forces de sécurité le traquent toujours ce mercredi matin. Le gouvernement Macron a placé la France en «urgence attentat».

Une conférence de presse a eu lieu ce mercredi après-midi à Metz, dirigée par le préfet de la Moselle, Didier Martin, accompagné de Sébastien Koenig, adjoint à la sécurité de la ville de Metz, et d’Hervé Niel, directeur départemental de la sécurité publique de la Moselle, pour étayer les mesures de sécurité renforcées dans la ville messine.

Les patrouilles armées de militaires de l’opération Sentinelle vont ainsi être étoffées: « Leur présence va être renforcée dès aujourd’hui. Et les patrouilles, tant de la police municipale que de la police nationale, seront elles aussi renforcées. Des CRS sont également en train de se déployer sur les marchés de Noël de Metz. Ils étaient déjà intervenus ces dernières semaines et ils le feront de manière plus régulière dans les semaines qui viennent», a indiqué le préfet à nos confrères du Républicain Lorrain.

Les vigiles situés aux abords des différents sites vont également voir leur rôle renforcé. «A partir de ce mercredi, nous leur demandons de procéder à des contrôles aléatoires, de vérifier des sacs à main, des sacs à dos, que les personnes qui rentrent à l’intérieur de ces marchés de Noël ne détiennent pas sur elles des objets dangereux, des armes ou des objets pouvant se transformer en armes».

Chaque marché à Metz est placé sous vidéo-surveillance et situé dans des zones piétonnes, ce qui peut faciliter le travail des services de sécurité. Plus de 1.000 policiers et 1.000 gendarmes sont sur le pied de guerre dans le département, ont encore précisé nos confrères du Républicain Lorrain.