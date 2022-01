Plusieurs femmes et hommes politiques de la scène européenne ont assisté aux funérailles d'Etat à Rome de David Sassoli. Le président du Parlement européen est décédé en début de semaine.

International 2 min.

Cérémonie

Des chefs d'Etat réunis aux obsèques de David Sassoli

Plusieurs femmes et hommes politiques de la scène européenne ont assisté aux funérailles d'Etat à Rome de David Sassoli. Le président du Parlement européen est décédé en début de semaine.

(AFP) - De nombreux dirigeants européens et italiens ont assisté vendredi à Rome aux funérailles d'Etat organisées pour le président du Parlement européen David Sassoli, décédé en début de semaine.

Le président italien Sergio Mattarella et le chef du gouvernement Mario Draghi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel comptaient parmi ceux qui ont rendu hommage à l'ancien journaliste et député européen de longue date.

L'épouse de David Sassoli, Alessandra Vittorini et ses enfants Livia (droite) et Giulio lors des funérailles. Photo : AFP

Une garde d'honneur a accompagné l'arrivée de son cercueil, couvert d'un drapeau de l'Union européenne, dans la basilique Sainte-Marie-des-Anges et des Martyrs.

Des milliers de personnes avaient fait la queue jeudi pour dire au revoir à la dépouille de David Sassoli au Capitole, à Rome.

«Un grand Européen et ami de la France»

Parmi les autres personnalités présentes aux funérailles figuraient le Premier ministre français Jean Castex, la France assurant la présidence tournante de l'UE, son homologue espagnol Pedro Sanchez, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés italiens ainsi qu'un grand nombre de ministres.

La cérémonie a été retransmise en direct par la télévision publique RAI, sous le titre «Ciao David».

«David Sassoli était un grand Européen et un ami convaincu de la France. Je connaissais bien David Sassoli pour avoir échangé à de multiples reprises l'année dernière avec lui», a déclaré à l'AFPTV le Premier ministre français Jean Castex.

«Je salue cet homme, je salue son intelligence, sa grande finesse. J'ai été extrêmement choqué par la brutalité, la rapidité de son décès», a-t-il ajouté.

David Sassoli est décédé aux premières heures de mardi dans un hôpital du Nord de l'Italie où il avait été admis le 26 décembre des suites d'une «grave complication due à un dysfonctionnement du système immunitaire».

Roberta Metsola, la succession

Son mandat de deux ans et demi à la tête de l'organe législatif de l'UE devait prendre fin ce mois-ci.

Le président par intérim du Parlement européen est désormais son vice-président le plus haut placé, Roberta Metsola, une femme politique maltaise qui était déjà pressentie pour succéder à David Sassoli.

Ursula von der Leyen avait qualifié le décès de David Sassoli de «triste jour pour l'Europe» et M. Draghi a salué en lui «un profond pro-européen (...), un symbole d'équilibre, d'humanité et de générosité».