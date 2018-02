La juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy a démantelé un groupe suspecté d'organiser des «raids de vols de véhicules» en Lorraine, en Allemagne et au Luxembourg et quatre hommes ont été incarcérés la semaine dernière.

International 2 min.

Démantèlement d'un groupe suspecté de vols de véhicules au Luxembourg et en Lorraine

La juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy a démantelé un groupe suspecté d'organiser des «raids de vols de véhicules» en Lorraine, en Allemagne et au Luxembourg et quatre hommes ont été incarcérés la semaine dernière.

(AFP) - La juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy a démantelé un groupe suspecté d'organiser des «raids de vols de véhicules» en Lorraine, en Allemagne et au Luxembourg et quatre hommes ont été incarcérés la semaine dernière, a-t-elle indiqué lundi.

Les quatre suspects ont été mis en examen pour «vols en bande organisée, recel de vol en bande organisée, recel en bande organisée, recel de vol et association de malfaiteurs», selon un communiqué de la Jirs. Ils encourent jusqu'à quinze ans de réclusion criminelle.

Deux autres individus ont été placés sous contrôle judiciaire pour les mêmes faits. Un septième homme est en fuite.

Spécialisés dans la grosse cylindrée et les utilitaires

«Un groupe de deux à quatre voleurs, très actifs depuis le mois de septembre 2017, s'était spécialisé dans la commission de raids de vol de voitures de grosse cylindrée, de véhicules utilitaires et de cambriolages de commerces», a expliqué la Jirs.

«Tandis que les véhicules de grosse cylindrée étaient employés lors des périples des malfaiteurs, les utilitaires étaient démontés, maquillés et destinés à la revente ou au ferraillage», est-il détaillé dans le communiqué.

Une vingtaine de faits ont été commis en Moselle, une dizaine en Meurthe-et-Moselle et une dizaine en Allemagne et au Luxembourg, selon la Jirs.

L'enquête a commencé à Thionville

L'enquête, initialement ouverte par le parquet de Thionville (Moselle), a été confiée à la Jirs de Nancy, compte tenu de «la multitude de faits, leur caractère international, les précautions prises par les voleurs (utilisation de cagoules, vol de véhicules spécialement dédiés à la commission des infractions, surveillance par les malfaiteurs du lieu de stockage de leur butin)» en décembre 2017.

Les individus ont été interpellés par la gendarmerie en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, dans le Doubs et l'Yonne la semaine dernière.

Lors des perquisitions, «20.650 euros en numéraire, deux caravanes et une moto volées, treize véhicules comportant des pièces volées, cinq moteurs volés, diverses pièces et vêtements volés, du matériel d'effraction et de ré-encodage, ainsi que six armes de chasse détenues illégalement» ont été saisis, a listé la juridiction.