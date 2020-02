Vince Reffet, alias «Jetman» a préfacé lundi la prochaine Exposition universelle par un spectaculaire vol autonome au-dessus de la Marina. Au cours de son show, il a parcouru une distance de 1.000 mètres en 30 secondes.

Décollage vertical pour l'Expo de Dubaï

(JFC) - C'est par un décollage vertical totalement inédit que le Français Vince Reffet a entamé son survol de Dubaï. En totale autonomie, «Jetman» a survolé la Marina, puis l'hôtel Jumeirah Beach Residence. Une scène irréelle par sa fulgurance: après seulement huit secondes, il avait parcouru 100 mètres, atteignant ensuite les 1.000 mètres en 30 secondes. Il s'est élevé jusqu'à 1.800 mètres d'altitude au-dessus des eaux du Golfe, et il a ensuite ouvert son parachute à 1.500 mètres.

Avec les autres «Jetmen», Fred Fugen et l'ancien pilote militaire suisse Yves Rossy, Reffet développe le projet «Jetman Dubaï» en association avec le parachutisme professionnel émirati Ahmed Al-Shehhi. Le «Jetman» peut atteindre une vitesse de plus de 260 km/h et parcourir environ 55 kilomètres. «C'est le résultat d'un travail d'équipe extrêmement minutieux, où chaque petit pas a généré d'énormes résultats. Tout a été planifié à la seconde près, et j'ai été ravi des progrès réalisés», s'est-il réjoui. «C'est une nouvelle étape dans un projet à long terme. L'un des prochains objectifs est de se poser à nouveau au sol après un vol en altitude, sans avoir besoin d'ouvrir un parachute», a-t-il ajouté.

Pour rappel, le Luxembourg disposera de son pavillon lors de la prochaine Expo universelle à Dubai programmée du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. Le Grand-Duché compte bien vendre ses savoir-faire, industriels, technologiques et culinaires dans cette vaste vitrine économique. L'Émirat est en outre devenu une destination en vogue des Luxembourgeois.