Le 23 et 24 juillet

De nouvelles grèves annoncées chez Ryanair

Simon MARTIN Attention si vous partez en vacances avec Ryanair depuis la France ou la Belgique, de nouveaux mouvements sociaux viendront perturber le trafic aérien.

La grogne sociale s'intensifie du côté de la compagnie aérienne low-cost Ryanair. Fin juin, le ciel européen était légèrement perturbé par une grève du personnel de Ryanair en Belgique, en France, en Espagne, en Italie ou encore au Portgual. Rien qu'en Belgique, ce mouvement de protestation avait obligé la compagnie irlandais à annuler 127 vols durant le week-end des protestations.

Le mouvement social visait notamment à réclamer de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Les grévistes semblent en tout cas vouloir aller au forcing puisque de nouveaux arrêts sont prévus pour la fin du mois de juillet.

L'été s'annonce compliqué pour le secteur du transport aérien. Grève de certaines compagnies aériennes et pénurie de personnel font craindre des files d'attente à rallonge au Findel.

Concrètement, les pilotes belges et français de Ryanair se marqueront un arrêt de travail le week-end du 23 et 24 juillet. De nombreuses supressions de vols sont donc à prévoir ce week-end là. Attention donc si vous devez voyager via Ryanair au départ de la Belgique ou de la France. «Les raisons sont toujours les mêmes : le non-respect des législations, mais aussi l'attitude méprisante et arrogante de la direction de Ryanair qui s'est encore aggravée depuis la grève de juin dernier», a expliqué Didier Lebbe, secrétaire permenant CNE à nos confrères de la DH. «Par exemple, les salaires du mois de juin n'ont pas été indexés alors que cela devrait être le cas.»

Rappelons que les consommateurs dont le vol serait annulé en raison d'une grève ont droit à un autre vol ou à un remboursement. C’est néanmoins en principe à la compagnie aérienne d’informer ses clients de l’annulation d’un vol. Celle-ci doit pouvoir proposer des dédommagements aux voyageurs concernés. Et puis, en plus de l’éventuel remboursement du billet ou de son remplacement par un autre vol, le voyageur peut également faire valoir une indemnisation sous certaines conditions, via un formulaire européen.

