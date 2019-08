Après plusieurs mois de galère pour les frontaliers belges se rendant au Luxembourg, l'autoroute reliant Sterpenich à Arlon sera à nouveau sujette à une réfection au cours du mois d'août.

International 2 min.

De nouveaux travaux sur l'E411

Sophie WIESSLER Après plusieurs mois de galère pour les frontaliers belges se rendant au Luxembourg, l'autoroute reliant Sterpenich à Arlon sera à nouveau sujette à une réfection au cours du mois d'août.

Un peu plus de deux mois après l'inauguration d'une nouvelle voie de covoiturage, entre Arlon et Sterpenich, la Sofico a annoncé via un communiqué que de nouveaux travaux allaient être entamés sur cette portion, dès ce lundi 5 août prochain. Deux échangeurs, en direction du Grand-Duché, sont ainsi concernés.

L'échangeur «Weyler»

L'échangeur n°32 sera fermé en direction du Luxembourg durant onze jours. «Les usagers désirant sortir à l’échangeur n°32 seront invités à continuer vers le Luxembourg et à sortir de l’autoroute via l’échangeur n°33 "Sterpenich/Ikea" pour faire demi-tour et emprunter la sortie "Weyler" vers Bruxelles», détaille la Sofico.

A contrario, «les usagers désirant gagner l’autoroute à l’échangeur n°32 seront invités à monter sur l’autoroute via l’échangeur n°32 "Weyler" vers Bruxelles pour faire demi-tour à l’échangeur n°31 "Arlon" et repartir vers le Luxembourg». Cette portion ne sera rouverte que le mercredi 14 août à 14 heures.

L'échangeur «Sterpenich»

Du côté de Sterpenich, les bretelles d'accès seront fermées du lundi 19 août, 6 heures, au mercredi 28 août, 17 heures. Même chose que pour l'échangeur précédent, les usagers sont invités à se rendre à la sortie suivante et à effectuer un demi-tour pour rejoindre le Luxembourg.

Jusqu'au 4 septembre prochain, c'est l'aire autoroutière de Sterpenich, en direction du Grand-Duché qui sera complètement inaccessible. Suivie ensuite, jusqu'au mercredi 18 septembre, de l'autre côté: l'aire, en direction de Bruxelles sera alors à son tour fermée.

L'E411 enfin libérée Après plus de sept mois de travaux, l'autoroute entre Arlon et Sterpenich rouvre ses deux voies ce mardi. Un troisième couloir, dédié au covoiturage, ouvrira le 7 mai prochain.

Pour rappel, l’autoroute, qui n’avait plus été réhabilitée depuis 30 ans, nécessitait «un sérieux lifting», selon la Sofico, qui rappelle au passage les sept longs mois de travaux ayant eu lieu durant l'année 2018.

Cette portion d’autoroute est fréquentée chaque jour en moyenne par environ 40.000 véhicules dont 10.000 poids lourds dans chaque sens. «Il avait été décidé d’attendre le mois d’août, période pendant laquelle le trafic est moins conséquent, pour traiter les bretelles du tronçon».