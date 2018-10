En Belgique, une nouvelle loi permettra de faire reconnaître l’enfant mort après 140 jours de grossesse.

De nouveaux droits pour les parents en deuil

Par Max Helleff (Bruxelles)

La Belgique est en passe de se donner une nouvelle loi relative à la reconnaissance de l’enfant né sans vie. Elle remplacera l’actuelle législation qui impose aux parents de déclarer un tel décès après 180 jours de grossesse.

Ce laps de temps apparaissait trop long à certains parents qui auraient souhaité donner une reconnaissance administrative à leur bébé, mort parfois bien avant le septième mois de gestation.

Personne dans les rangs des députés n’a remis en question leur douleur et la légitimité de leurs attentes. Pour le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V, le parti chrétien-démocrate flamand) qui est l’organe de la nouvelle loi «une intervention législative doit répondre au besoin ressenti par les parents d’un enfant né sans vie qui consiste à lui donner toute sa place dans leur vie. Les parents sont profondément touchés par le fait qu’un enfant né sans vie avant 180 jours ne puisse pas être enregistré dans la banque de données des actes de l’état civil et qu'ils ne puissent pas lui donner un prénom.»

Toutefois, l’opposition et les milieux laïques ont estimé qu’une telle reconnaissance ne pouvait pas être élargie à un foetus mort durant les premiers mois de grossesse, au risque d’aboutir à la remise en cause de la loi sur l’avortement. Laquelle vient d’être précisément sortie du code pénal - même si des sanctions ... pénales sont toujours prévues pour qui l’enfreint.

Les deux législations ont été mêlées dans une même négociation au cours des derniers mois entre partenaires gouvernementaux. Les chrétiens-démocrates flamands ont profité de l’empressement soudain mis par leurs alliés à dépénaliser l’avortement pour obtenir davantage de droits pour les parents des enfants mort-nés. Sans ce troc, aucune des deux lois n’aurait probablement passé la rampe et le gouvernement Michel serait apparu opposé à toute avancée éthique

Plusieurs points de tensions relatifs aux congés de maternité et aux droits respectifs de la mère et du père de l’enfant mort-né ont divisé les parlementaires.

Dans le premier cas, la majorité a affirmé être à l’écoute des femmes qui, après la perte d'un enfant sans vie, souhaitaient reprendre le chemin du travail. Les amendements n'ont pas convaincu et ont été retirés. L’opposition a fait valoir que des employeurs peu scrupuleux risquaient de se servir de telles nouvelles dispositions pour faire pression sur les mamans en pleine détresse, avec un risque de détricoter à terme le congé de maternité.

Dans les rangs de l’opposition, les socialistes et les humanistes auraient voulu de leur côté que la femme ne puisse pas être soumise à la décision de son partenaire quant à la possibilité de faire reconnaître ou non l’enfant mort-né, et que la décision en cas de non-accord lui revienne. Au nom de l’égalité entre les genres, la majorité a toutefois opposé que l’homme devait aussi pouvoir vivre son deuil à sa façon. Accorder un droit de veto à la femme serait anticonstitutionnel.

En fin de compte, la nouvelle loi permettra aux parents de demander volontairement l’enregistrement de leur enfant sans vie au registre de l’état civil à partir des 140 jours suivant la fécondation - mais il n'y a pas d'obligation. Ils pourront lui donner un prénom, en plus du nom. L’enregistrement restera en revanche obligatoire pour tous les parents concernés à partir des 180 jours de grossesse. Ils auront également la possibilité de donner un prénom à leur enfant.