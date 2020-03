De mémoire de Tibétains

Partout dans le monde, des milliers de Tibétains en exil vont célébrer ce 10 mars le 61ème anniversaire du soulèvement de leur peuple face à l'envahisseur chinois.

Le 10 mars 1959, à Lhassa, un vaste mouvement de contestation contre la dictature de Mao allait coûter la vie à des dizaines de milliers de Tibétains; d'autres milliers finissant dans les geôles chinoises après avoir revendiqué l'indépendance de leur territoire. En souvenir de ce jour tragique, de nombreux exilés tibétains comptent manifester ce mardi dans le monde.

A 84 ans, le Dalaï Lama invite l'ensemble de sa communauté à se montrer pacifique dans ses manifestations et propos. Voilà en effet des années que la plus haute autorité spirituelle du pays promeut une résolution non violente du différend qui oppose toujours la Chine au Tibet.