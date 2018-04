Y a-t-il retour, en France, du mouvement de contestation étudiant que de Gaulle, en 1968, qualifia de «chienlit»? Depuis le 15 février une mobilisation est à l'œuvre contre les nouvelles modalités d'accès à l'université, où une «sélection» doit remplacer l'ancien tirage au sort.

De la lutte des classes aux classes en lutte

Gaston CARRE Y a-t-il retour, en France, du mouvement de contestation étudiant que de Gaulle, en 1968, qualifia de «chienlit»? Depuis le 15 février une mobilisation est à l'œuvre contre les nouvelles modalités d'accès à l'université, où une «sélection» doit remplacer l'ancien tirage au sort.

Début mai 1968, l'Université de Nanterre était fermée par son doyen, alors qu'une France stupéfaite assistait à l'éclosion d'un printemps insurrectionnel dont les étudiants furent les bourgeons les plus turbulents. Cinquante ans plus tard, et alors que le président Emmanuel Macron ne sait pas bien comment il convient de commémorer cette «révolution», les étudiants viennent lui rappeler que les universités de France demeurent des foyers de contestation. Et c'est Nanterre, encore, qui depuis des semaines est à l'avant-garde de l'agitation universitaire.



La bataille de l'ORE

L'an 2018 n'est pas 1968 pourtant, les étudiants ont changé et ni leurs préoccupations ni leurs aspirations ne sont les mêmes: ce n'est pas une lutte des classes que les étudiants ont organisée mais des classes en lutte, contre des conditions d'admission qu'ils jugent intolérables. Les étudiants ne veulent pas abolir l'université, ils veulent y accéder sans entraves.

En cause: une loi présentée par Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, relative à l'Orientation et à la réussite des étudiants (ORE), qui modifie pour la rentrée de septembre 2018 les conditions d'accès aux études supérieures. Son texte prévoit qu'une «commission des vœux» interviendra à chaque fois qu'aux portes d'une université le nombre des demandes dépassera le nombre des places disponibles. Cette commission procédera alors à un examen sur dossier des demandeurs. Elle examinera «les acquis de la formation antérieure» et, plus globalement, les «compétences» du candidat pour accepter ou refuser son entrée à l'université.

Le système actuel est fondé sur le tirage au sort, mais le système nouveau est dénoncé, par les étudiants en grève, comme un processus de «sélection».

«Le contribuable va payer»

Depuis les universités sont en ébullition. A Nanterre, l'un des points chauds de la mobilisation, plus d'un millier d'étudiants ont voté la reconduction jusqu'au 2 mai du blocage de l'université, paralysée en pleine période d'examens partiels. Autre site emblématique du mouvement: Tolbiac, qui a fait l'objet d'une évacuation par les forces de l'ordre. Les responsables de l'établissement ont montré aux Français des locaux «dévastés» par l'occupation. De même, la police est intervenue lundi à l'université Paul-Valéry de Montpellier, qui était occupée depuis deux mois.

Les manifestations ne sont pas allées sans dégâts. Salles taguées, matériel informatique détruit, matelas et détritus à même le sol: pour Frédérique Vidal, les blocages ont provoqué des dégâts matériels importants, à hauteur d’un million d’euros selon la ministre de l'Enseignement supérieur, qui hier s'est plue à souligner que «c’est le contribuable qui va payer» les pots cassés. Plusieurs présidents d’université auraient porté plainte. Une enquête pour «dégradations en réunion» a d'ores et déjà été ouverte après l’occupation de Tolbiac, où les dégâts de même seraient considérables.

Des enseignants soutiennent les étudiants. Dans une lettre ouverte, 425 d'entre eux ont dénoncé une «réforme absurde» et expliquent leur soutien aux étudiants contestataires: «Notre prise de position s'explique par notre rejet de toute forme de sélection à l'entrée de l'université. Or, la nouvelle loi instaure une sélection hypocrite. D'un côté, les responsables gouvernementaux refusent catégoriquement d'utiliser ce mot. Mais, de l'autre, on nous demande de classer les candidatures de sorte qu'un couperet tombera une fois les capacités d'accueil des filières saturées».

Mélanie Luce, du bureau national de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF), dénonce la «mise en concurrence» que la sélection induirait entre les étudiants.

A l'opposé, dans une tribune publiée sur le site du quotidien Le Monde, un collectif de 63 présidents, sur un total de 73, prennent la défense de la réforme Vidal en affirmant qu'elle «n'est en rien une sélection». Mais, admettent les présidents, elle «impose de déployer des moyens humains et financiers». Ces moyens sont, en France, notoirement insuffisants, face à une population étudiante en augmentation continue – selon certains experts les étudiants actuels seraient les premiers fruits du «baby-boom» du début des années 2000 .

Une césure idéologique

Le mouvement de contestation ne fait pas l'unanimité parmi les étudiants, du moins pour ce qui concerne les actions de «blocage» auxquelles il donne lieu. Nombre d'entre eux redoutent de ne pas pouvoir se présenter à leurs examens partiels. Recours en justice, créations de groupes Facebook, pétitions : les étudiants opposés aux blocages des universités essaient de mobiliser et de se faire entendre ailleurs que dans les amphithéâtres occupés, forcément peu acquis à leur cause, où les opposants sont fréquemment hués voire insultés. A Toulouse hier, un syndicat et quatre étudiants à titre individuel ont déposé devant le tribunal administratif un «référé mesures utiles» pour obtenir le déblocage de l'université Jean-Jaurès à laquelle ils ne peuvent plus accéder depuis le 6 mars.

Par-delà cet antagonisme entre les étudiants qui appellent à la mobilisation et ceux qui n'en veulent pas, des analystes croient déceler une césure plus profonde sur le plan idéologique. Les échauffourées observées à Tolbiac notamment, où un groupe de jeunes cagoulés et casqués se sont présentés devant l’université avec des bâtons, des battes de baseball et des fumigènes, de même que des épisodes violents à la faculté de droit de Montpellier, où des manifestants avaient été expulsés par d'autres jeunes, signeraient une exaspération des rivalités entre étudiants de gauche et «camarades» d'extrême droite, selon Jean-Philippe Legois, vice-président du Groupe d’études et de recherche sur les mouvements étudiants (GERME).