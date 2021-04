Le laboratoire pharmaceutique Pfizer a confirmé que des doses suspectes de son sérum anti-ovid saisies et vendues jusqu'à 1.000 dollars l'unité, étaient des contrefaçons.

International 2 min.

De faux vaccins saisis au Mexique et en Pologne

(AFP) - Quelque 80 personnes se sont vues administrer de faux vaccins, apparemment sans effet sur la santé mais inopérants face au virus, dans une clinique mexicaine. L'information vient d'être dévoilé par le Wall Street Journal. Les fioles ont été retrouvées dans des glacières destinées à garder les boissons fraîches et portaient des numéros de lots et des dates d'expiration factices, ont indiqué des responsables mexicains.

Le Luxembourg a signé pour 1,8 million de doses anti-covid Cinq laboratoires ont été retenus dans les commandes en cours de vaccins par la Commission européenne. De loin, c'est la formule Pfizer/BioNtech qui est la plus attendue dans les livraisons au Grand-Duché.

En Pologne, un liquide confisqué dans le cadre d'une enquête sur un trafic de faux vaccin s'est avéré être en réalité un produit cosmétique, probablement une crème anti-ride, a indiqué le laboratoire Pfizer surpris par pareille ''contrefaçon".

«Nous sommes conscients que dans le climat actuel, favorisé par la facilité et la commodité du commerce électronique et l'anonymat accordés par internet, il va y avoir une augmentation de la fraude, de la contrefaçon et d'autres activités illégales en relation aux vaccins et traitements du covid-19», a déclaré un porte-parole de Pfizer sur la chaîne ABC News.

«Une opportunité parfaite pour les criminels»

En février, les autorités sanitaires de l'Etat mexicain de Nuevo Leon avaient mis en garde contre des ventes «clandestines» de «prétendus vaccins pour le covid» et appelé la population à ne pas les acheter. En mars, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'était également inquiétée que des vaccins Pfizer «falsifiés» aient été découverts au Mexique et que le produit «puisse toujours être en circulation dans la région».

Mais pareille mésaventure a déjà été repérée en Italie ou en Belgique dernièrement. Aucun cas n'a pour l'heure été signalé au Grand-Duché où 166.000 doses anticovid ont déjà été administrées.

Interpol saisit 5.400 faux vaccins L'organisation internationale de lutte contre le crime a démantelé un réseau de contrefaçon en Chine, et participé à la saisie de 2.400 doses en Afrique du Sud. En tout, 83 personnes ont été interpellées.

Pfizer a effectué des tests sur les fioles et constaté qu'elles ne contiennent pas le vaccin qu'il a développé avec BioNTech. «Nous avons une offre très limitée, qui va augmenter à mesure que nous montons en puissance et que d'autres entreprises entrent sur le marché du vaccin. Entretemps, il y a une opportunité parfaite pour les criminels», a déclaré au Wall Street Journal le responsable général pour la sécurité de Pfizer.

Le Mexique est également en train de contrôler une livraison de ce qui est présenté comme 6.000 doses du vaccin russe Spoutnik V, saisis le mois dernier à bord d'un avion privé en partance pour le Honduras, selon le journal.