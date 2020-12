De Croo fait oublier De Wever aux Belges

🇧🇪🇺🇳 La crise corona doit devenir l’occasion de forger une nouvelle économie.



Une économie plus durable et numérique. Mais aussi une économie plus juste et inclusive.



Ma déclaration lors de la Session extraordinaire sur la COVID-19 #UNGASS31



ℹ️ https://t.co/bVNMUajGEs pic.twitter.com/du7qowxvBv