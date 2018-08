Al-Assad prépare un assaut sur Idlib, dernier bastion rebelle en Syrie. La communauté internationale redoute un désastre humanitaire.

Dans l'attente d'une catastrophe

Gaston CARRE Al-Assad prépare un assaut sur Idlib, dernier bastion rebelle en Syrie. La communauté internationale redoute un désastre humanitaire.

Tétanisée, la communauté internationale attend l'assaut de l'armée d'Al-Assad sur Idlib, dernier bastion des «rebelles» dans une Syrie en cendres. On peut espérer une capitulation in extremis de l'indéchiffrable alliage d'insurgés, d'islamistes et de terroristes qu'est devenue l'opposition au régime, mais l'allié russe de Damas annonce avec fracas sa détermination à «éliminer» ce dernier «abcès».



Tous les regards cependant sont tournés vers la Turquie, qui considère Idlib comme une «ligne rouge». Ankara craint qu’en cas d’affrontements des centaines de milliers de civils et de combattants affluent vers sa frontière – une crainte toute relative quand on sait que les fugitifs se heurteraient aux grillages que la Turquie a érigés à sa frontière, grillages qui, cruelle ironie, ont été cofinancés par des fonds européens.



L'Europe pour sa part aurait tout à craindre d'un afflux suite auquel la population de réfugiés en Turquie atteindrait des proportions telles que le pays serait tenté de suspendre l’accord visant à réduire le flux de demandeurs d’asile traversant la mer Egée, suspension qui à son tour aurait de fâcheuses répercussions sur les élections européennes de l'année prochaine et le débat migratoire qui d'ores et déjà les envenime.



Quelle que soit cependant l'attitude de la Turquie, c'est Moscou qui est maître du jeu en cette affaire. C'est sur la Russie donc que l'Europe doit exercer une pression, afin que celle-ci prévienne de fatales erreurs de la part de la Turquie d'une part et de l'Iran d'autre part, autre acteur clé du drame annoncé.