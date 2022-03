La Belgique tient à l’œil ses nationaux qui ont rejoint l’armée ukrainienne et s’apprêtent à combattre contre la Russie.

D’encombrants engagés volontaires

Max HELLEFF La Belgique tient à l'œil ses nationaux qui ont rejoint l'armée ukrainienne et s'apprêtent à combattre contre la Russie.

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles)- C’est presque une tradition : à chaque conflit, des Belges s’enrôlent pour prendre les armes contre le pays ou le régime qu’ils considèrent comme agresseur. Par le passé, on en a retrouvé ainsi en Espagne, en Angola, au Congo et, plus récemment, aux côtés de Daech en Syrie.

L’ambassade d’Ukraine à Bruxelles est actuellement le lieu d’un chassé-croisé de gens qui viennent s’engager sous le drapeau bleu et jaune. Certains ont déjà manié des armes, d’autres se voient davantage en secouristes. Mais le sentiment de combattre une injustice est omniprésent. Ils seraient une septantaine pour l’instant à intégrer la légion internationale mise en place par le président Volodymyr Zelensky.

«Les risques sont multiples»

«Les risques sont multiples», explique l’un d’eux au Soir. «Il y a, bien sûr celui de mourir. Mais nous pouvons aussi être faits prisonniers. Si nous sommes arrêtés par les Russes, ils vont nous mettre dans une cellule jusqu’à la fin de nos jours. Si nous tombons sur des Tchétchènes, on aura droit à la torture et à l’exécution. Je le sais. Dans ce cas, autant garder une balle et mourir avant d’être arrêté (…) Il est hors de question que nous fassions partie des prisonniers de guerre au sein des Russes.»

Cette offre de service gêne la Belgique aux entournures. En envoyant des armes à l’Ukraine et en interdisant d’emblée son ciel à l’aviation russe, le royaume a clairement choisi son camp. Mais il lui importe de rester dans les clous des droits national et international. Le gouvernement De Croo a donc demandé à ses services d’analyser le profil des engagés volontaires.

Des liens avec des groupuscules extrémistes?

L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam) déclare que «les services de sécurité restent attentifs à l’évolution de la situation concernant le conflit en Ukraine et ses possibles impacts en Belgique, en ce compris les départs en zone de conflit (…) Tous les services de sécurité suivent cette situation dans le cadre de leurs propres compétences. Dans son fonctionnement normal, l’Ocam reçoit ses renseignements et informations de ses services partenaires afin de fournir une analyse des possibles menaces.»

On a beaucoup parlé de l’Ocam et de son rôle dans le cadre des attentats terroristes au cours de la décennie précédente. Cet organe a également pour mission d’analyser la menace extrémiste. Dans le cas présent, il s’inquiète manifestement de la présence parmi les engagés volontaires de personnes qui auraient des liens avec les groupuscules extrémistes répertoriés sur le territoire belge.

Aucun membre de l'extrême droite

Toutefois, aucun des engagés volontaires n’aurait été identifié à ce jour comme appartenant à l’extrême droite. Et pour cause : on y admire Vladimir Poutine, notamment au sein du Vlaams Belang, l’un des plus importants partis politiques du pays. Il y a longtemps que la poigne de fer du maître du Kremlin a séduit les ultranationalistes flamands. Comme un pied de nez à l’histoire si l’on sait que nombre des Flamands engagés aux côtés de la Waffen SS et de l’armée allemande sur le front de l’Est durant la Seconde Guerre mondiale menaient croisade contre le communisme.

Récemment à la Chambre, le Vlaams Belang a insisté sur une nécessaire modération des sanctions contre la Russie pour éviter des effets néfastes sur... l’économie flamande. Les communistes du PTB ont quant à eux épinglé les décisions qui ont mené – selon leurs propres dires - à la guerre, dont les retraits américains d’accords internationaux et «l’expansion continue de l’Otan vers l’Est perçue par la Russie comme une menace».

