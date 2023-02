Ce ne sont plus deux, mais cinq sites nucléaires qui pourraient survivre à l'échéance fatidique de 2025.

D'autres centrales nucléaires belges en voie de prolongation

Max HELLEFF

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

Le gouvernement belge d'Alexander De Croo va se pencher sur la prolongation d'autres centrales. Il vient de demander à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) d'examiner la question, et tant pis si cette décision apparaît inaudible aux adversaires de l'atome.

Le 31 janvier pourtant, la centrale nucléaire de Tihange 2 a été définitivement déconnectée après 40 années de production d'électricité «en toute sûreté». En septembre dernier, une première centrale avait déjà été mise à l'arrêt.

La question aujourd'hui est de savoir si les cinq autres sites nucléaires que compte le pays vont continuer à fonctionner au-delà de 2025, date à laquelle ils devaient être officiellement mis à l'arrêt.

Faire fonctionner les centrales nucléaires plus longtemps

Pour deux centrales, les choses sont claires. Tihange 3 et Doel 4 ont obtenu un sursis de dix ans en mars dernier au motif qu'il fallait impérativement garantir l'approvisionnement en électricité du pays alors que la crise des énergies battait son plein sur fond de guerre en Ukraine. L'accord avait été trouvé dans la douleur, mais avec l'aval de l'allié écologiste. S'il est apparu rapidement que la droite gouvernementale ne s'en satisferait pas, la rapidité avec laquelle ce compromis est remis aujourd'hui en question en a surpris plus d'un.

Concrètement, Alexander De Croo et la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten ont été chargés de contacter l'exploitant Engie, de préparer un dossier de sécurité et de le soumettre à l'AFCN. L'idée est qu'en réduisant la consommation du «carburant» nucléaire, mais aussi en en acquérant de nouvelles quantités, les centrales puissent fonctionner plus longtemps. L'analyse devrait être prête pour la fin du mois de mars. Le gouvernement pourra alors prendre sa décision.

Les pronucléaires jubilent

Quelle sera la durée de prolongation de ces (vieilles) centrales? Il est question à ce stade de quelques années. La «mise en réserve» serait prolongée durant l'hiver 2025-2026 et éventuellement 2026-2027. L'objectif est de couvrir la période durant laquelle les deux centrales prolongées pour dix ans seront mises à la réfection. Les travaux effectués par Engie Electrabel nécessitent en effet leur arrêt temporaire, avec ce que cela implique en termes d'absence de production.

Pour les pronucléaires, la moisson est excellente. «Nous avons toujours dit que le nucléaire constituait notre option privilégiée pour garantir la sécurité d'approvisionnement du pays», a indiqué à l'agence Belga le cabinet du vice-Premier ministre David Clarinval. Le président du Mouvement réformateur (MR, libéral francophone) Georges-Louis Bouchez va plus loin, estimant que «le gouvernement s'engage enfin dans la prolongation de cinq réacteurs nucléaires.

Après déjà deux en début d'année, ce sont trois autres unités qui s'ajoutent. Il y a une obligation de résultat pour garantir la sécurité d'approvisionnement.» Dans le même parti, l'ex-ministre de l'Energie Marie-Christine Marghem demande de couler dans la loi «la prolongation de cinq réacteurs et l'abrogation de la loi 2003 (qui fixe la fin du nucléaire en 2025)».

L'atome a plus que jamais la cote

Quant à l'opposition, elle ne se fait pas faute de souligner l'«amateurisme» du gouvernement De Croo qui n'a cessé d'avancer et de reculer dans ce dossier.

La Belgique est donc loin de dire adieu à l'atome. En 2021, le gouvernement De Croo avait également programmé un budget de 100 millions d'euros pour examiner plus avant le développement des Small Modular Reactors (SMR). Autrement dit, il prend au sérieux le nucléaire nouvelle génération…



