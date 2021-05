Alors même que son sérum est encore étudié par les autorités sanitaires, le laboratoire allemand dit rencontrer des problèmes d'approvisionnement, accusant les Etats-Unis de bloquer l'exportation de certains composants. Une situation qui pourrait mettre à mal les campagnes européennes de vaccination.

International 2 min.

CureVac peine à constituer son stock de vaccins

Alors même que son sérum est encore étudié par les autorités sanitaires, le laboratoire allemand dit rencontrer des problèmes d'approvisionnement, accusant les Etats-Unis de bloquer l'exportation de certains composants. Une situation qui pourrait mettre à mal les campagnes européennes de vaccination.

(AFP) - La course à la vaccination connaît une nouvelle déconvenue à l'échelle européenne. Ainsi dans un entretien au magazine allemand Der Spiegel, Franz-Werner Haas a indiqué que son laboratoire, CureVac, «ne recevait plus régulièrement les matériaux nécessaires» à la composition de son vaccin anti-covid. Et ce alors même que ce sérum n'a pas encore été approuvé par les autorités sanitaires européennes.

Le Grand-Duché mise aussi sur le vaccin CureVac Même s'il n'a pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché, le ministère de la Santé a déjà précommandé le sérum anti-covid développé par le laboratoire allemand. Une préemption faite via l'Union européenne.

Selon le directeur général de CureVac, les composants seraient bloqués par les Etats-Unis. Un argument également mis en avant par son concurrent, le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, pour justifier les retards de livraison de ces dernières semaines.

L'aveu de Franz-Werner Haas qui souligne que son groupe vit «au jour le jour» et peine à constituer «un stock important», est inquiétant pour l'Union européenne qui veut vacciner 70% de ses ressortissants adultes contre le covid d'ici à juillet.

Sans être indispensable à cet objectif, le vaccin de CureVac pourrait fournir une aide conséquente. Si ses essais ne doivent aboutir que dans quelques semaines, l'UE a d'ores et déjà fait un gros pari dessus puisqu'elle a commandé plus de 400 millions de doses. Sur cette première commande, quelque 310.000 doivent être fournies au Luxembourg.



Le Luxembourg a signé pour 1,8 million de doses anti-covid Cinq laboratoires ont été retenus dans les commandes en cours de vaccins par la Commission européenne. De loin, c'est la formule Pfizer/BioNtech qui est la plus attendue dans les livraisons au Grand-Duché.

D'autant que plusieurs des fournisseurs de l'UE sont en retard dans leurs livraisons initiales, notamment Johnson & Johnson et AstraZeneca, contre lequel la Commission européenne a engagé une action en justice. Sur les 180 millions de doses qu'il devait délivrer à l'UE, le laboratoire ne pourra en honorer que 70 millions.

Au Luxembourg, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) n'a pas fait part d'attente particulière sur ce vaccin allemand. D'ici fin juin, les autorités sanitaires comptent sur la livraison de 243.000 doses Pfizer, 48.800 Moderna, 9.400 Johnson & Johnson , et 8.600 AstraZeneca .