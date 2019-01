Au moins quatre personnes ont été tuées et 195 blessées par une tornade qui a frappé La Havane dans la nuit de dimanche à lundi, selon un bilan officiel qui pourrait encore s'alourdir.

International 11 2 min.

Cuba: une tornade fait au moins 4 morts et 195 blessés

Au moins quatre personnes ont été tuées et 195 blessées par une tornade qui a frappé La Havane dans la nuit de dimanche à lundi, selon un bilan officiel qui pourrait encore s'alourdir.

(AFP) - Le site internet officiel Cubadebate a indiqué que «La Havane a été frappé par une puissante tornade qui peut être comparée à un ouragan de catégorie 4 ou 5, même si son impact est plus localisé». Des vents de 300 km/h ont été enregistrés pendant le passage de la tornade sur la ville, qui a duré seize minutes, a affirmé le directeur de l'Institut de météorologie (Insmet), Celso Pazos.

11 La Havane. La tornade a été d'une rare violence. AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La Havane. La tornade a été d'une rare violence. AFP La Havane. La tornade a été d'une rare violence. AFP La Havane. La tornade a été d'une rare violence. AFP La Havane. La tornade a été d'une rare violence. AFP Les résidents essaient de sauver ce qu'ils peuvent de leurs maisons saccagées par la violente tornade. AFP Dans la nuit, les pompiers ont aidé des habitants à évacuer leur domicile. AFP La Havane. La tornade a été d'une rare violence. AFP La Havane. La tornade a été d'une rare violence. AFP La Havane. La tornade a été d'une rare violence. AFP La Havane. La tornade a été d'une rare violence. AFP Un habitant a sauvé une image du Christ dans les débris laissés par la tornade à La Havane. AFP

Un expert au sein de cet institut, Armando Caymares, a expliqué que «les gens ont senti comme le bruit d'un avion à réaction».

Des journalistes de l'AFP ont constaté que des rues du quartier de Luyano, dans la municipalité du 10-Octobre, étaient remplies de débris. Des morceaux de balcons se sont détachés de certains bâtiments et certaines rues étaient coupées par des arbres et des poteaux abattus. Les autres secteurs de la capitale cubaine affectés sont ceux de Santos Suarez, Via Blanca et Chibas.

«Nous sommes en train de visiter les lieux touchés par ce phénomène météorologique de grande intensité à Regla», un quartier du sud-est de La Havane, avait indiqué sur Twitter lundi matin le président cubain Miguel Diaz-Canel. «Il y a de graves dégâts, et pour le moment nous déplorons la perte de trois vies humaines et dénombrons 172 blessés», avait-il également indiqué, en ajoutant que des secours étaient à l'oeuvre sur les sites sinistrés.

Un nouveau bilan officiel a été donné lundi soir, faisant état de quatre morts et 195 blessés, dont plusieurs sont dans un état grave. Quelque 1.238 habitations ont été endommagées par la tornade, dont 124 sont entièrement détruites, a affirmé par ailleurs Juan Montalvo, un responsable du gouvernement provincial.

«Forte tornade sur La Havane. Cela m'est tombé dessus dans la rue, en voiture, avec mon épouse et mes enfants. J'ai dû éviter des branches tombées, des inondations et des vents violents. C'était effrayant», a raconté l'acteur Luis Silva, surnommé «Panfilo», qui avait rencontré le président américain Barack Obama lors de sa visite historique dans l'île en 2016.

La tornade est survenue durant une tempête qui a affecté la partie occidentale de Cuba, avec des rafales atteignant jusqu'à 100 km/h, et qui se prolongeait lundi matin.