International 2 min.

Crise en Afghanistan

Les talibans s'évertuent à montrer qu'ils ont changé

Les talibans ont promis d'oeuvrer à la réconciliation en Afghanistan, disant avoir pardonné à leurs adversaires et vouloir protéger les droits des femmes en accord avec la loi islamique.

(AFP) - Quelle attitude doivent adopter les Etats occidentaux face au nouveau pouvoir taliban en Afghanistan? Pour l'instant, la diplomatie fait montre de discrétion. Ni hourra devant la prise de Kaboul, ni huées a priori. Deux jours après leur prise du pouvoir, les nouveaux maîtres du pays ont d'ailleurs tenu mardi à Kaboul leur première conférence de presse. Et en premier lieu, ils se sont efforcés de rassurer le monde.

Il est vrai que l'Occident est plus que vigilant compte tenu du passif en matière de droits humains quand ces mêmes talibans étaient au pouvoir entre 1996 et 2001, et par les images déchirantes de milliers d'Afghans tentant de fuir à l'aéroport de Kaboul ces derniers jours. «Tous ceux qui sont dans le camp opposé sont pardonnés de A à Z. Nous ne chercherons pas à nous venger», a assuré un de leurs porte-parole.

Ce même Zabihullah Mujahid a affirmé que les talibans avaient appris de leur premier passage au pouvoir et qu'il y aurait de «nombreuses différences» dans leur manière de gouverner, même si en termes d'idéologie et de croyances, «il n'y a pas de différence».

Nous nous engageons à laisser les femmes travailler dans le respect des principes de l'islam.

Sous leur précédent régime, jeux, musique, photographie, télévision étaient interdits. Les voleurs avaient les mains coupées, les meurtriers étaient exécutés en public et les homosexuels tués. Les femmes avaient interdiction de sortir sans un chaperon masculin et de travailler, les filles d'aller à l'école. Les femmes accusées de crimes comme l'adultère étaient fouettées et lapidées à mort.

Un autre porte-parole taliban, basé à Doha, Suhail Shaheen, a également affirmé à Sky News que le port de la burqa ( voile qui recouvre tout le corps et le visage, avec une grille en tissu au niveau des yeux) ne serait plus cette fois-ci obligatoire pour les femmes, ajoutant qu'il y avait «différents types» de voile.



Le discours se veut donc apaisant et les talibans ont reçu un accueil international déjà plus cordial qu'il y a deux décennies quand seuls trois pays (Pakistan, Émirats arabes unis et Arabie saoudite) avaient reconnu leur régime. Toutefois, à l'heure actuelle, personne n'est encore allé jusque-là.

La Chine s'est dite prête à entretenir des «relations amicales» avec les talibans. La Russie a estimé que leurs assurances en matière de liberté d'opinion constituaient un «signal positif». La Turquie a, elle aussi, salué des «messages positifs» et l'Iran a fait des gestes d'ouverture.



En laissant libre l'accès à l'aéroport, les talibans font déjà preuve d'un certain apaisement. Provisoire? Photo : AFP

La réponse occidentale est plus dispersée. Les États-Unis pourraient reconnaître un gouvernement taliban s'il «préserve les droits fondamentaux de son peuple», en particulier des femmes. L'Allemagne jugera aussi les talibans «à leurs actes». Londres ne travaillera «normalement» pas avec le mouvement islamiste radical, mais veut voir s'il y a «une possibilité de modérer le type de régime que nous allons désormais voir en place». Le Canada, lui, n'a «pas l'intention» de reconnaître un gouvernement taliban.

L'Union européenne "devra parler" aux talibans "aussi vite que nécessaire", car ces derniers "ont gagné la guerre" en Afghanistan, a déclaré Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne.