Le ministère des Affaires étrangères indique ce mardi matin que tous les citoyens ou habitants du Grand-Duché présents à Kaboul sont parvenus à rejoindre l'aéroport dans la nuit. Ils devraient être rapatriés «dans les meilleurs délais» sur des vols européens.

Crise en Afghanistan

Les neuf exfiltrés luxembourgeois proches du retour

C'est la fin de l'angoisse pour les neuf personnes cherchant à regagner le Luxembourg depuis l'Afghanistan. Près de dix jours après la prise de Kaboul par les talibans, ces citoyens ou habitants du Grand-Duché sont parvenus à pénétrer dans l'aéroport de la capitale, a indiqué mardi matin le ministère des Affaires étrangères. Leur envol est imminent désormais.

Un exfiltré luxembourgeois sur un vol retour Le ministère des Affaires étrangères a confirmé le départ d'un citoyen luxembourgeois depuis Kaboul. Resterait donc huit habitants à faire décoller vers le Grand-Duché, sans parler des Afghans demandant asile en Europe.

Comme l'expliquait, vendredi, un porte-parole du ministère dirigé par Jean Asselborn, ces exfiltrés pourraient être pris en charge par d'autres pays que la Belgique, qui a envoyé quatre avions dont l'A400M belgo-luxembourgeois sur place. Les appareils dédiés à ces évacuations étant déployés dans le cadre d'un programme européen, chaque avion est autorisé à embarquer les ressortissants de l'UE «sans distinction de nationalité».



Remerciant les autorités belges pour leur assistance, le ministère des Affaires étrangères indique que les deux représentants de l'armée et du ministère seront tout de même envoyés sur place. Non plus pour «maximiser les chances de réussite» du rapatriement des neuf exfiltrés, mais pour évacuer les ressortissants et résidents européens encore bloqués aux portes de l'aéroport.

Et le temps presse: les Américains qui sécurisent l'accès à l'aéroport doivent avoir quitté le territoire afghan au plus tard le 31 août. Pour les talibans, pas question à ce stade de négocier un délai supplémentaire, ce qui reviendrait à «prolonger l'occupation» déclare leur porte-parole Suhail Shaheen à l'AFP.

Une situation qui inquiète les pays du G7, qui doivent se réunir virtuellement mardi après-midi avec les secrétaires généraux de l'Otan et de l'ONU. L'objectif: prévenir la venue de milliers de réfugiés, fuyant les talibans, et essayer de s'entendre sur leurs conditions d'accueil.

De leur côté, les ministres luxembourgeois des Affaires étrangères et de la Défense feront également un point sur la situation mercredi à 13h, lors d'une conférence de presse, confirme le ministère des Affaires étrangères.

