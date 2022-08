L'ex-chancelière allemande Angela Merkel a reçu le prix de la paix de l'Unesco pour son engagement dans la crise des réfugiés.

La date de remise n'est pas encore fixée

Crise des réfugiés: Merkel reçoit le prix de la paix de l'Unesco

(dpa) – Angela Merkel a reçu le prix de la paix de l'Organisation des Nations unies pour la culture (Unesco) pour son grand engagement dans la crise des réfugiés.

«L'ensemble du jury a été touché par sa décision courageuse prise en 2015 d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés, notamment en provenance de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée», a déclaré mardi à Paris le président du jury et prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege. «C'est une leçon qu'elle laisse à l'histoire».

La directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, a également salué l'action de Merkel. «Construire la paix, c'est aussi ouvrir des portes à ceux qui souffrent», a-t-elle déclaré. «La décision du jury rappelle que l'accueil des migrants et des réfugiés est un enjeu majeur.»

Le prix porte le nom de l'ancien chef d'Etat de Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny. Le prix de la paix est décerné chaque année depuis 1989 à des personnes, des organisations ou des institutions qui se sont particulièrement investies dans la promotion, la recherche ou la sauvegarde de la paix. La date de remise du prix à Merkel n'a pas encore été fixée.

