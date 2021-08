Le ministère des Affaires étrangères a confirmé le départ d'un citoyen luxembourgeois depuis Kaboul. Resterait donc huit habitants à faire décoller vers le Grand-Duché, sans parler des Afghans demandant asile en Europe.

International 2 min.

Crise afghane

Un exfiltré luxembourgeois sur un vol retour

Marie DEDEBAN Le ministère des Affaires étrangères a confirmé le départ d'un citoyen luxembourgeois depuis Kaboul. Resterait donc huit habitants à faire décoller vers le Grand-Duché, sans parler des Afghans demandant asile en Europe.

C'est une lueur d'espoir dans le chaos qui règne encore à l'aéroport de Kaboul. L'une des neuf personnes cherchant à rejoindre le Luxembourg a pu franchir les grilles et pénétrer dans l'enceinte du bâtiment, a indiqué le ministère des Affaires étrangères lundi soir. Elle sera évacuée «dans les meilleurs délais vers l'Union européenne», souligne l'administration dirigée par Jean Asselborn (LSAP).

Neuf personnes tentent de rejoindre le Luxembourg Outre les quatre Luxembourgeois et deux Afghans, une famille avec trois enfants attendait également d'être évacuée samedi matin. Le ministre des Affaires étrangères a précisé être «en contact permanent» avec les autorités françaises, espagnoles et allemandes pour les exfiltrer.

Le document ne précise pas s'il s'agit d'un des quatre Luxembourgeois attendus, d'un des deux résidents d'origine afghane ou d'un membre de la famille de trois enfants qui attendent d'être exfiltrés. Pour «contribuer à l'effort d'évacuation» de ces huit citoyens et résidents restants, deux représentants de l'armée luxembourgeoise et du ministère des Affaires étrangères ont été envoyés à l'aéroport de Kaboul. Les autorités luxembourgeoises espèrent ainsi «maximiser les chances de réussite» de ce rapatriement.

Les évacuations internationales se poursuivent tant bien que mal. Dans ce cadre, l'Airbus A400M, engagé dans l'unité belgo-luxembourgeoise, a quitté «lundi en fin de matinée» l'aéroport d'Islamabad où il était stationné, indique le ministère des Affaires étrangères. Direction l'aéroport Melsbroek en Belgique, avec à son bord «93 ressortissants et résidents européens» rapatriés d'Afghanistan.

Les exilés afghans au cœur d'un «flou juridique» Alors que Jean Asselborn voit dans l'accueil de certains Afghans «une obligation morale», l'association Passerell l'appelle à revoir sa politique d'accueil. Selon elle, le tri des demandes de protection suivant la province de résidence «n'a pas de sens».

Près de 11.000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan par la voie des airs dans les dernières 12 heures, indiquait la Maison Blanche lundi soir. «Cela porte à environ 53.000 le nombre de personnes transférées d'Afghanistan depuis juillet, dont 48.000 depuis l'intensification des évacuations aériennes le 14 août», précise un responsable à l'AFP. Parmi eux, un millier d'Afghans ont été évacués par la France, et 700 personnes par la Belgique.

Mais le temps presse à l'approche du 31 août, date à laquelle les Américains doivent totalement se retirer d'Afghanistan. Et pour les talibans, pas question à ce stade de négocier un délai supplémentaire, ce qui reviendrait à «prolonger l'occupation» déclare leur porte-parole Suhail Shaheen.

Les dirigeants de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi que les secrétaires généraux de l'Otan et de l'ONU doivent se retrouver virtuellement mardi dans l'après-midi, pour un sommet convoqué en urgence par Londres, qui préside actuellement le G7. A noter que les ministres luxembourgeois des Affaires étrangères et de la Défense feront également un point sur la situation mercredi à 13h, lors d'une conférence de presse, confirme le ministère des Affaires étrangères.

