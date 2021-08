L'avion militaire luxembourgeois a quitté la Belgique mercredi après-midi, direction le Pakistan. Avec les trois autres avions de l'unité belge, il doit permettre l'évacuation des ressortissants et ayants droit depuis Kaboul.

Crise afghane

L'A400M au secours des exfiltrés

Marie DEDEBAN L'avion militaire luxembourgeois a quitté la Belgique mercredi après-midi, direction le Pakistan. Avec les trois autres avions de l'unité belge, il doit permettre l'évacuation des ressortissants et ayants droit depuis Kaboul.

Si l'Union européenne cherche encore une issue commune pour l'accueil des exilés afghans, l'évacuation des ressortissants européens et des ayants droit s'accélère. Mercredi à 16h45, l'A400M a décollé de l'aéroport de Melsbroek en Belgique, pour le Pakistan. Faute des certificats nécessaires, c'est depuis Islamabad que s'organisera le rapatriement des exfiltrés, a indiqué la direction de la Défense.

Quatre Luxembourgeois restent bloqués en Afghanistan Le ministère de la Défense a confirmé l'envoi de l'A400M belgo-luxembourgeois pour rapatrier ces résidents mais aussi des Afghans habitant au Grand-Duché et des employés de l'OTAN.

L'avion belgo-luxembourgeois fait partie d'une unité également composée de deux C130 et d'un Falcon7X, et «d'une centaine de personnes». Sur place, le groupe sera en liaison avec l'ambassade belge d'Islamabad et «les autorités locales» en Afghanistan.

L'objectif: évacuer notamment quatre Luxembourgeois, deux citoyens afghans demeurant au Grand-Duché et des employés de l'OTAN, bloqués à Kaboul. La direction de la Défense indique également que «les passagers seront accueillis». Autrement dit, d'autres ressortissants afghans pourraient être évacués par ce pont aérien, dans un contexte de tensions sur la question des réfugiés.

Le gros porteur est capable de transporter jusqu'à 37 tonnes de fret sur 4.500 km. Photo : Gerry Huberty

Si le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP) voit comme «une obligation morale» le fait d'aider ceux qui «ont travaillé pour l'UE et qui risquent de perdre la vie». Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel plaident, eux, pour un accueil «contrôlé».

Reste à savoir si les personnes à évacuer pourront embarquer. En effet, si les talibans laissent les citoyens américains accéder à l'aéroport de Kaboul, il semble qu'ils «empêchent les Afghans qui souhaitent quitter le pays d'atteindre l'aéroport», a déploré Wendy Sherman, la numéro deux du département d'État américain à l'AFP.

