En 2014, un Boeing avait été abattu par un missile au-dessus d'une zone de combat dans l'est de l'Ukraine. 298 personnes étaient mortes. Trois personnes viennent d'être condamnées à perpétuité par contumace.

Avion abattu en 2014

Crash du vol MH17: trois hommes condamnés à perpétuité

En 2014, un Boeing avait été abattu par un missile au-dessus d'une zone de combat dans l'est de l'Ukraine. 298 personnes étaient mortes. Trois personnes viennent d'être condamnées à perpétuité par contumace.

(AFP et DPA) - Un tribunal néerlandais a condamné jeudi trois hommes à perpétuité par contumace pour la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014, dans un contexte de montées des tensions autour de l'invasion russe.

«Le tribunal inflige une peine de prison à perpétuité» aux Russes Igor Guirkine et Sergueï Doubinski et à l'Ukrainien Leonid Khartchenko, reconnus coupables de meurtre et d'avoir joué un rôle dans la destruction de l'avion, a déclaré le juge président Hendrik Steenhuis. Un quatrième suspect, le Russe Oleg Poulatov, a été acquitté.

Il est néanmoins peu probable que les condamnés purgent leur peine. Ils se trouveraient en Russie. Or, selon des experts, le pays ne les extradera pas. Moscou ne reconnaît pas le tribunal et rejette toute responsabilité dans le tir.



Avion abattu avec 298 personnes à bord

Une position à l'extrême opposé de la décision des cinq juges, qui ont considéré qu'il était prouvé que les deux Russes et l'Ukrainien condamnés étaient responsables de l'utilisation du missile antiaérien de type Buk avec lequel le Boeing a été abattu. Selon le jugement, le canon avait été livré en Ukraine depuis la base militaire russe de Koursk et ramené de l'autre côté de la frontière.

Le missile qui a abattu le vol MH17 était russe Le missile qui a abattu le vol MH17 de la Malaysia Airlines le 17 juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine a été transporté depuis la Russie, a affirmé mercredi le parquet néerlandais lors de la présentation de ses premières conclusions.

Le Boeing de la Malaysia Airlines avait été abattu le 17 juillet 2014 alors qu'il reliait Amsterdam à Kuala Lumpur. Les 298 personnes à bord ont été tuées. La plupart des victimes étaient originaires des Pays-Bas, raison pour laquelle le procès s'y est tenu. Plusieurs centaines de proches étaient présents au tribunal lors de l'énoncé du jugement. Le procès a duré deux ans et huit mois.

Volodymyr Zelensky salue une «décision importante»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas tardé à réagir. Peu après l'énoncé du verdict, il a salué jeudi la «décision importante» d'un tribunal néerlandais de condamner trois hommes à perpétuité pour la destruction du vol MH17 de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014.

«Une décision importante du tribunal de La Haye», a indiqué sur Twitter M. Zelensky. «La punition pour toutes les atrocités russes - à la fois d'hier et d'aujourd'hui - sera inévitable», a-t-il ajouté.