Au second tour des élections législatives, Emmanuel Macron pourrait perdre sa majorité absolue. Son voyage en Ukraine est vivement critiqué.

Élections législatives en France

Crainte de l'immobilisme en France

Christine LONGIN Au second tour des élections législatives, Emmanuel Macron pourrait perdre sa majorité absolue. Son voyage en Ukraine est vivement critiqué.

L'avion présidentiel portant l'inscription «République française» était bien visible derrière Emmanuel Macron lorsque l'homme de 44 ans s'est adressé à ses compatriotes mardi soir.

Comment s'est construit le succès de l'anti-Macron ? Le virage à gauche lors des élections françaises est à mettre au crédit de Jean-Luc Mélenchon. Et ce, même si une majorité a peur de lui.

Dans le style des présidents américains, le chef de l'Etat a prononcé un discours sur le deuxième tour des élections législatives devant son avion prêt à décoller. Comme s'il voulait rattraper en deux bonnes minutes les trois jours perdus lors de son voyage en Roumanie, en Moldavie et en Ukraine.

Rien n'est pire que de se figer dans l'immobilisme. Le président français Emmanuel Macron

Pour le président, l'enjeu n'est pas seulement en Ukraine, mais aussi en France. Son alliance Ensemble risque en effet de perdre dimanche la majorité absolue à l'Assemblée nationale. «Je veux aujourd'hui vous convaincre de donner au pays une majorité solide dimanche», a vanté le président lors de son apparition inhabituelle à l'aéroport d'Orly. «Rien n'est pire que de se figer dans l'immobilisme», a-t-il prévenu. Un tel scénario pourrait le menacer si son camp remportait moins de 289 des 577 sièges à l'Assemblée nationale. L'institut de sondage Ipsos prédit entre 265 et 305 mandats pour le camp présidentiel. D'autres pronostics fixent des chiffres encore plus bas.



Une majorité relative à l'Assemblée nationale obligerait le chef de l'Etat à rechercher le soutien d'autres partis pour chaque projet. Cela ne s'est produit que trois fois au cours des dernières décennies. Pour Macron, le seul partenaire sérieux serait les Républicains conservateurs (LR), qui peuvent compter sur 60 à 80 députés.

Le populiste de gauche Jean-Luc Mélenchon veut devenir le prochain Premier ministre. Photo: AFP

LR devrait ainsi perdre son rôle de premier parti d'opposition au profit de l'alliance de gauche Nupes, à qui l'on prédit entre 140 et 180 sièges. Sous la houlette du populiste de gauche Jean-Luc Mélenchon, son parti La France Insoumise s'est uni début mai avec des socialistes, des écologistes et des communistes. L'alliance de ces partis divisés depuis des années a obtenu un résultat étonnamment bon lors du premier tour dimanche dernier.

«La maison brûle et Macron regarde ailleurs»

«Majorité absolue ou pas, Emmanuel Macron sera le grand perdant de cette élection», prédit le spécialiste des sondages Gaël Sliman dans le journal Le Figaro. Après sa réélection fin avril, le président s'était mis en retrait et ne s'était guère mêlé à la campagne des législatives, pourtant bien fatiguée. Le soir du premier tour, sa coalition de partis a donc eu une mauvaise surprise lorsque les premières prévisions ne donnaient plus qu'une majorité relative au président. Sur les 15 ministres qui briguent un siège de député, plusieurs risquent de perdre dimanche. Des poids lourds comme la ministre de l'Environnement Amélie de Montchalin et le ministre des Affaires européennes Clément Beaune devraient alors quitter le gouvernement.

Majorité absolue ou pas, Emmanuel Macron sera le grand perdant de cette élection. Gaël Sliman, Sondeur

Leurs adversaires sont, comme dans de nombreuses autres circonscriptions, les candidats du Nupes. Plusieurs représentants du camp gouvernemental ont ainsi mis en garde ces derniers jours contre l'alliance de gauche, qui a inscrit dans sa plate-forme électorale la «désobéissance» aux traités européens. Mélenchon veut en outre quitter l'OTAN et faire de la France un Etat non aligné. Le septuagénaire a également fait preuve pendant des années d'une grande compréhension pour le président russe Vladimir Poutine - comme Le Pen à droite, qui peut compter sur 25 à 50 sièges dans la nouvelle Assemblée nationale. Avec sa visite en Ukraine, Macron voulait aussi leur envoyer un signal.



Ce voyage lui a toutefois valu de vives critiques de la part de l'opposition. «La maison brûle et Emmanuel Macron regarde ailleurs», a commenté le politicien conservateur Jean-François Copé à propos de l'absence du président. Mélenchon, qui n'est jamais à court d'un mot tranchant, a fait remarquer: «Son bateau coule et Macron prend l'avion».

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



