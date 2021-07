Face à la remontée «exponentielle» des nouveaux cas, la chancelière a exhorté la population à se faire vacciner.

Covid-19

Merkel s'inquiète de la dynamique des infections

(AFP) - «Nous avons une croissance exponentielle» du nombre de nouveaux cas de coronavirus et «je trouve cette dynamique inquiétante», a déclaré la chancelière lors d'une conférence de presse à Berlin. «Nous devons supposer que nous aurons un doublement en moins de deux semaines» du nombre de nouvelles infections, a ajouté une Angela Merkel visiblement préoccupée par ce nouveau rebond infectieux.

Maintenant l'Allemagne craint les clusters covid La désorganisation liée aux conséquences des récentes intempéries va-t-elle se traduire par une flambée des cas covid+. Préventivement, les autorités ont décidé de renforcer la vaccination dans les zones sinistrées.

Ainsi, depuis mi-juillet, le nombre de nouveaux cas covid+ en Allemagne dépasse en moyenne le millier de signalements quotidiens. Jeudi, 1.890 cas ont même été recensés en 24 heures par l'Institut de veille sanitaire Robert Koch. Face à la progression du variant Delta, plus infectieux et contagieux et devenu désormais majoritaire en Allemagne et dans une grande partie de l'Europe, Mme Merkel a estimé que la vaccination était plus importante que jamais.

Opposée à la vaccination obligatoire, la chancelière a rappelé que la pédagogie devait être privilégiée pour motiver ceux n'ayant pas encore été vaccinés. Jeudi, au moins 60,4% de la population allemande avait déjà reçu une dose de l'un des quatre vaccins reconnus dans le pays et 48% ont déjà reçu leurs deux doses. «À tous ceux qui se sont déjà fait vacciner, je vous dis: essayez de vous mobiliser et de convaincre les autres (qui ne le sont pas encore), que ce soit en famille, entre amis, sur le terrain de football...»

Si cependant le nombre d'infections continuait d'augmenter et afin de ne pas «surcharger le système de santé», elle a entrouvert la porte à la mise en place de nouvelles restrictions pour freiner cette progression. Depuis le début de l'épidémie en Allemagne, 91.466 personnes sont décédées du covid-19.