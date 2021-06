Les règles à connaître pour voyager dans l'UE cet été

Les vacances approchant, mieux vaut prendre les devants si vous souhaitez changer d'air pendant la période estivale. Dans la Grande-Région, au Portugal, ou sur les îles grecques, les conditions d'entrée des voyageurs varient au sein de l'Union européenne. Petit tour d'horizon avant de boucler les valises.

Marie DEDEBAN

A l'approche des vacances d'été prévues le 15 juillet pour tous les élèves du Grand-Duché, la demande de doses vaccinales anti-covid se fait de plus en plus pressante au Luxembourg. Pour preuve, plus 12.400 personnes de plus de 18 ans se sont portées volontaires pour se faire injecter le sérum de Johnson&Johnson, tandis que 1,15 dose est administrée chaque jour pour 100 habitants. Un rythme effréné visant à vacciner 70% des résidents adultes d'ici début juillet, soit dans moins d'un mois.

Nouvelles mesures à l'atterrissage au Findel Le ministère des Affaires étrangères a instauré de nouvelles consignes pour les voyageurs à destination du Grand-Duché depuis dimanche. Certains voyageurs vaccinés ou guéris n'ont plus à présenter un test PCR négatif.

Il n'empêche, au vu des retards de livraison annoncés par le laboratoire américain et son concurrent AstraZeneca, certains résidents risquent de ne pas pouvoir afficher un protocole vaccinal complet avant leur départ en vacances. Mais pas de panique: un test covid négatif permettra également de voyager au sein de l'Union européenne (UE) cet été. Si le certificat européen ne doit entrer en vigueur dans tous les Etats membres que le 1er juillet, la majorité des pays ont d'ores et déjà mis en place des protocoles sanitaires aux frontières.

A terme, les QR Code nationaux devraient pouvoir être décryptée par toutes les applications nationales, comme c'est déjà le cas pour CovidCheck au Luxembourg. Et si une liberté totale des voyages semble encore loin, le dispositif vise à faciliter les allées et venues, encourageant de nouveau le tourisme au sein de l'UE. Une aubaine pour des pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, où le tourisme représente 12, 15 et 20% du PIB, qui comptent également sur l'ouverture potentielle de l'UE aux voyageurs étrangers.

Mais le Grand-Duché n'a pas non plus dit son dernier mot, puisque sept projets sont à l'œuvre pour promouvoir la destination Luxembourg cet été, que ce soit à travers un dispositif Vëlosummer doublé, ou une balançoire immersive. L'enjeu est de taille: selon les dernières estimations du «Luxembourg for tourism» 2,4 millions de personnes venues d'Allemagne, de France et des Pays-Bas entendent partir en vacances au Luxembourg. Reste à espérer que le variant indien, de plus en plus virulent, ne vienne pas gâcher l'été.

