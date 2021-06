Suite au feu vert de l'Agence européenne des médicaments, les mineurs peuvent se faire injecter le sérum Pfizer/BioNTech dès ce mardi. L'autorisation de leurs deux parents reste toutefois obligatoire, et la vaccination ne peut se faire que dans les centres dédiés.

International 2 min.

Covid-19

Les Français vaccinés contre le covid dès 12 ans

Suite au feu vert de l'Agence européenne des médicaments, les mineurs peuvent se faire injecter le sérum Pfizer/BioNTech dès ce mardi. L'autorisation de leurs deux parents reste toutefois obligatoire, et la vaccination ne peut se faire que dans les centres dédiés.

(AFP) - Un peu plus de deux semaines après le feu vert de l'Agence européenne du médicament (EMA), la France ouvre ce mardi sa campagne vaccinale anti-covid aux enfants dès 12 ans. Soit potentiellement plus de 3 millions et demi de personnes.

La vaccination anti-covid des 12-15 ans débute L'Agence européenne des médicaments vient de donner son accord pour élargir l'injection du vaccin. Les 27 pays membres de l'UE seront autorisés à vacciner les adolescents, s'ils le souhaitent.

Avec l'autorisation de leurs deux parents, les adolescents peuvent, s'ils le désirent, prendre rendez-vous dans un centre de vaccination pour s'y faire injecter une dose de Pfizer/BioNTech, seul sérum ayant eu l'aval de l'EMA. Le laboratoire Moderna, qui a également présenté une demande d'autorisation pour vacciner les plus jeunes, est encore dans l'attente d'une réponse des autorités sanitaires européennes. A noter qu'au moins un des deux parents de l'enfant doit être présent lors de l'injection.

Seuls les adolescents ayant développé un syndrome inflammatoire à la suite d'une infection covid, en sont exclus. Jusqu'ici, les Français de 16 et 17 ans pouvaient être vaccinés s'ils souffraient d'une pathologie présentant un très haut risque de développer une forme grave du covid, ou s'il s'agissait de proches de personnes immunodéprimées.

Pourtant, les décès liés au covid sont exceptionnels chez les adolescents: le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a comptabilisé 98 décès sur 1,1 million de cas chez les 10-19 ans. Le risque de forme grave nécessitant une hospitalisation est lui aussi très faible: 0,9% des cas. Mais si le rapport bénéfice/risque à se faire vacciner reste moins évident pour cette tranche d'âge que pour le reste de la population, des spécialistes mettent en avant un bénéfice individuel indirect.

En effet, les 12-18 ans pourront plus rapidement reprendre une vie plus normale, eux qui ont été durement affectés par les restrictions successives, comme les confinements, l'enseignement à distance ou la réduction des interactions sociales. La mesure permettra également de revenir à un fonctionnement habituel des écoles, collèges et lycées, et limiter les risques pour les personnels et les élèves fragiles.

La vaccination dès 12 ans autorisée au Luxembourg Dès demain, le site impfen.lu permettra aussi aux adultes à partir 18 ans de s'inscrire pour recevoir une dose d'AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Le gouvernement, par contre, repousse encore toute priorité vaccinale accordée à certaines professions.

Mais cet élargissement de la campagne vaccinale permettra surtout d'immuniser une plus grande part de la population et ainsi mieux lutter contre la circulation du virus. L'objectif des autorités françaises: atteindre l'immunité collective pour que le virus et ses variants ne rencontrent plus suffisamment de personnes à infecter, ce qui les empêche de se répliquer et de continuer à circuler. A noter que de l'autre côté de la frontière, le gouvernement luxembourgeois a lui aussi donné son feu vert à la vaccination des jeunes, lesquels devraient recevoir leur invitation à la mi-juillet.