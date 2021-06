Le ministre français de l'Education nationale a annoncé ce jeudi que le port du masque n'était plus obligatoire dans la cour de récréation. Une décision qui s'inscrit dans la continuité des assouplissements instaurés mercredi par le gouvernement, perçus par l'opposition comme une «opération électorale» à la veille des régionales.

Les élèves français tombent le masque à la récré

(m.d. avec AFP) Après que l'obligation de porter un masque dans la rue a été levée mercredi, c'est au tour des élèves français de bénéficier d'un nouvel assouplissement. Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé au micro de France Inter ce jeudi que les écoliers, collégiens et lycéens n'ont plus à porter leur masque dans la cour de récré.

«Je sais que beaucoup d'enfants et d'ados trouvaient pénible de le porter», souligne le ministre, en rappelant toutefois que les enfants devraient continuer de le porter en classe ou dans la file d'attente du réfectoire. En soi, dans tous les lieux de rassemblement, à l'instar des mesures annoncées mercredi soir. «Il est normal de commencer par le plein air pour ce retrait progressif des masques», complète Jean-Michel Blanquer ajoutant qu'il espère que ce retrait soit «le plus rapide possible dans la vie quotidienne de tous».

De son côté, l'opposition voit dans cette levée successive des restrictions une «opération électorale». «Je dis merci le premier tour des élections régionales», a lancé sur France Info Xavier Bertrand (Les Républicains), actuel président de la région Hauts-de-France qui candidate à sa propre succession ce weekend. «Comme par le plus grand des hasards, à quatre jours des élections régionales, on nous annonce la fin du couvre-feu, la fin du port du masque en extérieur», a souligné Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National en Île-de-France, sur RTL.

A noter qu'au Luxembourg, les élèves ont l'autorisation de retirer leur masque à la récré depuis l'entrée en vigueur de la loi covid, dimanche dernier. Mais certains établissements ont décidé de maintenir son port jusqu'à la fin de la rentrée scolaire, soit jusqu'au 3 juillet. C'est le cas notamment des écoles européennes Luxembourg 1 et 2, au Kirchberg et à Mamer, indique ce jeudi le quotidien L'Essentiel.

