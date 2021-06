De nouveaux assouplissements de la loi covid sont entrés en vigueur dimanche, permettant aux habitants de la Belgique de profiter plus longtemps des restaurants ou d'assister à un concert sans masque en extérieur.

International 2 min.

Covid-19

Les Belges retrouvent davantage de libertés

Marie DEDEBAN De nouveaux assouplissements de la loi covid sont entrés en vigueur dimanche, permettant aux habitants de la Belgique de profiter plus longtemps des restaurants ou d'assister à un concert sans masque en extérieur.

Alors que le variant Delta continue de progresser en Belgique, représentant 6,1% des nouvelles infections, le gouvernement a décidé de poursuivre son «Plan d'été» comme prévu le 5 juin dernier. Ainsi, les mesures sanitaires ont de nouveau été assouplies dimanche, permettant aux Belges de retrouver davantage de liberté de mouvement au quotidien.

Français et Belges retrouvent un semblant de normalité Les deux pays voisins du Luxembourg allègent leurs restrictions sanitaires ce mercredi. Culture, Horeca, sports, couvre-feu... le point sur les nouveaux assouplissements.

Ils sont par exemple autorisés à se réunir jusqu'à huit personnes à l'intérieur, au lieu de quatre jusqu'à présent. Une règle qui ne s'applique pas aux membres d'une même famille ni aux enfants de moins de douze ans. Le shopping à plusieurs est également à nouveau possible, à condition de porter un masque.

Du côté de l'Horeca aussi, le contact social s'élargit. Ainsi, la bulle des huit personnes s'applique aussi aux tables des bars et restaurants, lesquels sont autorisés à rouvrir jusqu'à 1 heure du matin, contre 23h30 jusque-là. Les magasins de nuit bénéficient également de cette amplification horaire. La convivialité revient elle aussi dans ces enseignes, puisque les fléchettes, kicker et autres bingo sont à nouveau permis, de même que les banquets et réceptions sans jauge maximale.

Les visiteurs pourront également se presser dans les allées des marchés, braderies, brocantes et autres foires dans la limite des 5.000 personnes. Au-delà, les participants devront suivre un plan de circulation précis, en portant le masque et en respectant les distanciations sociales.

Les évènements culturels et sportifs sont quant à eux limités à 2.000 personnes sauf en cas d'utilisation du dispositif Covid Safe Ticket. La version belge du certificat européen permettra d'élargir la jauge à 3.000 spectateurs en intérieur à partir du 30 juillet. A l'extérieur, la limite de 2.500 spectateurs peut être augmentée à 5.000 pour les évènements Covid Safe Ticket.

Côté travail, même si les accords entre le Luxembourg et la Belgique ont été prolongés jusqu'après l'été, le télétravail n'est plus obligatoire et devient simplement recommandé. A noter que les prochains assouplissements, prévus le 30 juillet, restent conditionnés à la vaccination. Sept adultes sur dix devront avoir reçu leur première dose vaccinale pour que les jauges évènementielles soient à nouveau revues à la hausse. Au 26 juin, 60,3% des Belges avaient reçu leur première injection.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.