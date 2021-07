Le sous-variant est soupçonné d'être plus résistant aux anticorps que les autres mutations du covid. Si l'OMS se veut rassurante sur sa contagiosité, ce nouveau variant a été détecté dans onze pays et pourrait signer la fin des assouplissements sanitaires.

Le variant Delta Plus menace les vacances d'été

Marie DEDEBAN Le sous-variant est soupçonné d'être plus résistant aux anticorps que les autres mutations du covid. Si l'OMS se veut rassurante sur sa contagiosité, ce nouveau variant a été détecté dans onze pays et pourrait signer la fin des assouplissements sanitaires.

Après le variant Delta, c'est autour de sa propre mutation, le «Delta Plus», de faire trembler les autorités sanitaires mondiales. Découvert en avril, ce sous-variant présenterait les mêmes caractéristiques que le Sud-Africain, «connu pour sa propension à l’évasion immunitaire», indique le ministère de la Santé à Delhi. Autrement dit, il se pourrait que le Delta Plus soit plus résistant aux anticorps développés suite à une infection.

Un variant trois fois plus contagieux que le covid Plusieurs scientifiques ont observé que la mutation indienne du virus s'insérait plus facilement dans l'organisme, et engendrait plus de risques d'hospitalisation que la version initiale. Mais l'arrivée des beaux jours pourrait faire reculer cette souche.

C'est du moins ce que pensent les scientifiques indiens: le ministère de la Santé le décrit comme présentant «une contagiosité accrue» et a ordonné le reconfinement «immédiat» des districts les plus touchés, rapporte le quotidien Le Monde. Mais si le gouvernement indien a classé le 25 juin dernier le Delta Plus comme «préoccupant», à l'instar des variants Alpha, Beta ou Delta, ce n'est pas le cas de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui souligne que le sous-variant ne représentait actuellement «qu’une petite fraction des séquences Delta».

Alors que 85 pays ont recensé le variant Delta parmi les nouvelles infections, douze ont repéré quelques dizaines de cas Delta Plus dans leurs analyses: l’Inde, mais aussi les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, le Portugal, le Japon, la France, la Pologne, le Népal, la Russie, le Canada, et la Turquie.

Le variant Delta fait trembler l'Europe La mutation indienne du covid a fait basculer le Portugal dans le rouge cette semaine, au point que les autorités n'excluent plus un nouveau confinement. Du côté du Royaume-Uni, la souche très contagieuse du virus pourrait avoir raison de la finale de l'Euro de foot au stade de Wembley.

Si le voisin français du Luxembourg ne fait état que de huit infections au «Delta AY.1», le Portugal de son côté en a déjà repéré 46 sur les 766 affiliés à la mutation indienne du covid, indique un rapport de l'Institut national de santé portugais (INSA). Si sa prévalence est estimée à 2,3% des nouveaux cas dans le pays, les scientifiques attestent que les chiffres «ont doublé en une semaine».

Selon l'INSA, les anticorps développés suite à une infection du covid seraient neutralisés par le Delta Plus: les personnes ayant été malades puis guéries du covid ne serait donc plus immunisées et pourraient être réinfectées. D'autant que ces anciens malades ne reçoivent pas de deuxième dose de vaccin, laquelle reste à priori «efficace contre les formes graves du covid», même face au sous-variant.

Si ces conclusions viennent à être confirmées par les autorités sanitaires internationales, cela signifierait que ces individus pourraient être amenés à recevoir une seconde dose vaccinale. Mais la communauté scientifique s'inquiète surtout des chaînes de transmission: si elles ne sont pas interrompues, l'INSA craint que «le nombre de personnes pouvant développer une forme grave de la maladie augmente».

Une crainte qui pourrait amener les Etats à revenir en arrière, alors que les assouplissements sanitaires entrent en vigueur un peu partout en Europe. A l'heure où le pass sanitaire permet aux ressortissants européens de voyager plus librement dans l'Union européenne, certains pays pourraient par exemple revoir leurs conditions d'entrée, comme l'Allemagne l'a fait à l'instar du Portugal. Lequel s'est lui-même vu contraint de placer 45 de ses communes sous couvre-feu. Le ministre de la Santé français, Olivier Véran, a quant à lui alerté ce lundi sur une probable reprise de l'épidémie déclarant «qu'une vague est possible dès fin juillet».

