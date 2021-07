Alors que bon nombre de résidents luxembourgeois s'apprêtent à passer une partie du mois d'août dans la partie occidentale de la péninsule ibérique, les autorités portugaises ont adopté une législation qui oblige les voyageurs à présenter un certificat d'au moins 14 jours.

Covid-19

Le Portugal ne plaisante pas avec la vaccination

Alors que bon nombre de résidents luxembourgeois s'apprêtent à passer une partie du mois d'août dans la partie occidentale de la péninsule ibérique, les autorités portugaises ont adopté une législation qui oblige les voyageurs à présenter un certificat d'au moins 14 jours.

(Jmh avec Catarina Osório) - Bien que dépendant du tourisme sur le plan économique, le Portugal n'entend pas faire de concession sur le plan sanitaire en cet été 2021. Pour limiter au maximum le risque de nouveaux cas au moment où le pays lève le pied sur les restrictions sanitaires, le gouvernement a adopté un texte qui prévoit que seules les personnes dotées d'un certificat de vaccination daté «d'au moins 14 jours» seront autorisées à passer des vacances sans contraintes sanitaires particulières.

Le Portugal allège ses restrictions sanitaires A compter de dimanche, le pays va retrouver un semblant de normalité. Grâce à la progression de la vaccination, la situation sanitaire s'est améliorée. Au milieu de la saison touristique, l'annonce devrait rassurer nombre de vacanciers.

En clair, les résidents du Luxembourg qui auraient eu leur dose unique de Janssen ou leur deuxième dose de Pfizer/BioNTech, Moderna ou AstraZeneca juste avant de partir devront soit présenter un test PCR négatif daté de moins de 72 heures, soit un test antigénique négatif certifié réalisé au cours des 48 heures précédent leur arrivée. Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de cette mesure, selon le décret analysé par nos confrères de Contacto.

Un texte qui précise que les certificats européens peuvent être utilisés «dans le cadre du trafic aérien et maritime, de la circulation sur le territoire national et de l'accès à des événements à caractère culturel, sportif, corporatif ou familial». De son côté, le Luxembourg accepte sur son territoire les certificats de vaccination sans restriction par rapport à la date de la dernière injection reçue. Du moins, pour les vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca, les personnes ayant reçu leur doser de Janssen devant l'avoir eu au moins 14 jours avant leur arrivée.

Qui se cache derrière les 13% opposés au vaccin? Si huit résidents sur dix se sont déclarés favorables à l'injection du sérum anti-covid, selon une étude du Statec parue mardi, certains s'y opposent encore et toujours. Avec comme argument principal les incertitudes dans les effets à long terme. Explications.

A noter que même en cas de schéma vaccinal complet, les autorités luxembourgeoises recommandent un test de dépistage dès l'arrivée. Le délai imposé de 14 jours, imposé aussi bien au Portugal qu'au Luxembourg, correspond au temps nécessaire aux défenses immunitaires pour produire les anticorps nécessaires à une protection jugée efficace contre le covid-19.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.