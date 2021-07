Etat d'urgence sanitaire en Guadeloupe, nouveau protocole sanitaire à l'école, et généralisation du dispositif lié au statut vaccinal. Le gouvernement français a déroulé mercredi ses mesures pour contenir la propagation du covid-19, contre lequel plus de 50% des Français sont désormais vaccinés.

La France activera son pass sanitaire le 9 août

A l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a déploré une situation sanitaire «qui continue à s'aggraver et qui demeure préoccupante». «Nous comptons désormais plus de 19.000 cas par jour en moyenne, c'est 97% de plus qu'il y a une semaine», a souligné Gabriel Attal, en décrivant une carte de France «désormais presque entièrement rouge».

L'état d'urgence sanitaire sera par ailleurs déclaré mercredi soir en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en raison d'un taux d'incidence élevé et d'une couverture vaccinale trop faible dans ces territoires ultra-marins. La France a dépassé mardi soir le seuil symbolique de 50% de sa population entièrement vaccinée, un niveau toujours éloigné du seuil d'immunité collective estimé à environ 90% avec le nouveau variant Delta.

La nouvelle loi sur les mesures anti-Covid, dont le pass sanitaire, entrera en vigueur le 9 août prochain, a par ailleurs indiqué le porte-parole du gouvernement, soit quatre jours après la décision attendue du Conseil constitutionnel. Le pass est d'ores et déjà obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture (cinémas, musées...) qui rassemblent plus de 50 personnes. Il sera étendu aux cafés-restaurants, foires et salons, vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit.

M. Attal a promis une période initiale «d'adaptation et de rodage». «On fera des mesures d'accompagnement», a indiqué un poids lourd du gouvernement, alors que les cinémas ou les parcs d'attraction accusent des baisses de fréquentation marquées.

«On va essayer de faire cela de façon la plus opérationnelle et fluide possible, de manière à avoir un bon taux de contrôle et en même temps de ne pas rendre la vie des voyageurs difficile», a précisé de son côté le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, disant souhaiter éviter un phénomène de «trop grandes files d'attente». Les détenteurs de billets de train qui passeraient un test se révélant positif se feront rembourser leur billet, tel que c'est déjà le cas pour le transport aérien.

Mardi matin, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a par ailleurs annoncé qu'à la rentrée, seuls les collégiens et lycéens non vaccinés devront suivre les cours à distance si un cas de Covid était détecté dans leur classe à partir de la rentrée, quand les classes d'écoles primaires fermeront dès le premier cas positif. Pour tendre vers un taux de vaccination maximal dans le secondaire, «6.000 à 7.000 centres de vaccination» seront déployés à partir de la rentrée «dedans ou à côté» des établissements scolaires, a-t-il ajouté.

Le protocole sanitaire pour 2021-2022 a été publié mercredi matin sur le site de l'Education nationale et comprend «quatre scénarios en fonction de quatre degrés de circulation du virus», a précisé M. Blanquer.

Reprise des infections La flambée des contaminations se poursuit avec 26.871 enregistrées mardi, le chiffre le plus haut depuis la fin avril. A l'hôpital, le nombre de malades a atteint 7.137 mardi, soit 557 patients de plus en 24 heures, et 121 personnes ont été admises en services de soins critiques, portant le nombre total de malades du Covid-19 dans ces services à 978 personnes.

Des représentants du monde de la culture ont été reçus par les ministres de la Culture Roseline Bachelot et de l'Economie Bruno Le Maire mardi matin. «Il a été décidé à l'occasion de cette réunion un moment de revoyure, le 30 août, pour constater quel aura été l'impact de la crise sur l'activité de ce secteur», un travail «également mené avec le secteur du tourisme», a précisé Gabriel Attal.