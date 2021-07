Le Comité de concertation autorise les événements de plus de 1.500 personnes dès le 13 août, mais pour les seuls vaccinés et non-infectés.

International 3 min.

Covid-19

La Belgique parie toujours sur le retour à la normale

Le Comité de concertation autorise les événements de plus de 1.500 personnes dès le 13 août, mais pour les seuls vaccinés et non-infectés.

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles)- Un Comité de concertation s’est tenu lundi, réunissant comme à l’accoutumée les différentes autorités du pays autour des mesures à prendre pour contrer la pandémie.

Les infections en nette hausse en Belgique Les experts se refusent pour l’instant à évoquer une quatrième vague et misent sur les succès de la vaccination.

Deux questions étaient posées à l’entame de ce «Codeco». La Belgique allait-elle s’aligner sur la France, notamment en ce qui concerne la vaccination obligatoire du personnel soignant? Et allait-elle durcir les mesures anti-covid, sachant que la propagation du virus est de nouveau à la hausse (+75%)? Ce week-end toutefois, le Premier ministre Alexander De Croo s’était montré rassurant. «Nous devons rester prudents, mais aussi ne pas paniquer face à la hausse des contaminations», avait-il assuré.

Logiquement, c’est en faisant un point sur ladite campagne qu’Alexander De Croo a débuté la conférence de presse qui a suivi ce Comité de concertation: «La vaccination porte ses fruits. L’écart entre l’augmentation des contaminations et une augmentation dans les hospitalisations se creuse de plus en plus. Cette corrélation est cassée grâce aux vaccinations. »

Selon les derniers chiffres officiels, 66,9% de l’ensemble des Belges ont reçu une première injection et 45,9% sont totalement vaccinés. Pour les plus de 18 ans, ces chiffres passent à 82% de vaccinés en première dose et 57,3% pour les deux doses.

Le Premier ministre voit donc l’avenir de manière optimiste: «Dans les semaines qui viennent, on va continuer à progresser puisque beaucoup de gens vont recevoir leur deuxième dose». Le gouvernement pourra ainsi réduire «pas à pas les restrictions», tout en misant sur la prudence. «On voit que les pays qui ont abandonné trop tôt les règles ont dû faire marche arrière», avertit Alexander De Croo.

Les règles à connaître pour voyager dans l'UE cet été Les vacances approchant, mieux vaut prendre les devants si vous souhaitez changer d'air pendant la période estivale. Dans la Grande Région, au Portugal, ou sur les îles grecques, les conditions d'entrée des voyageurs varient au sein de l'Union européenne. Petit tour d'horizon avant de boucler les valises.

L’autre décision du jour concerne le retour des voyages à l’étranger. Les personnes qui ne sont pas vaccinées devront obligatoirement faire un test PCR une fois au pays et se placer en quarantaine. Les contrôles au retour seront renforcés. Selon un récent comptage, seule une personne sur trois satisfaisait jusqu’ici à cette obligation.

Ce Codeco a également voulu encadrer davantage le secteur de l’événementiel. Les événements réunissant plus de 1.500 personnes pourront se produire dès le 13 août à condition que le spectateur soit en possession d'un Covid Safe Ticket, soit la preuve de la vaccination complète (+2 semaines), un certificat de rétablissement ou un test PCR négatif de maximum 48 heures. Les personnes qui rempliront ces critères pourront profiter des événements sans masque, ni distanciation. Dès le 1er septembre, ces règles entreront en vigueur également pour les événements en intérieur.

On note encore que les tests antigéniques qualifiés de «moins précis» ne pourront pas donner accès au Covid Safe Ticket. Et que la rentrée sera de toute évidence un moment clé pour les autorités belges. «Septembre sera une période qu’il faudra suivre de près», a estimé Rudi Vervoort, le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, avec un œil sur l’évolution du variant Delta.

Mais pour l’instant, la Belgique veut croire dans le retour à la vie normale. La vaccination obligatoire, qui était évoquée il y a une semaine encore pour le personnel soignant, n’a pas été décrétée. Ce Comité de concertation a fait mentir l’idée selon laquelle la Belgique s’aligne à tous les coups sur la France dans la gestion de cette pandémie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.